Vijf Eredivisie-schwalbes waar een schorsing op zijn plaats was

Kevin Strootman is definitief twee wedstrijden geschorst voor zijn schwalbe tegen stadsgenoot SS Lazio van afgelopen weekend. De middenvelder versierde in de eerste helft een strafschop door theatraal naar de grond te gaan zonder geraakt te worden. Door 'ernstig onsportief gedrag' moet hij nu twee wedstrijden toekijken.

In Nederland wordt er soms net gedaan of een schwalbe iets puur Zuid-Europees of Zuid-Amerikaans is, maar in de Eredivisie kunnen de spelers, hoewel sommigen een andere nationaliteit hebben, er ook wat van. Kijk maar naar de volgende schwalbes.

1. Peter Wisgerhof

Peter Wisgerhof was niet de speler waarvan je direct een uitgekiende schwalbe zou verwachten, maar dit is een klassiekertje. In de wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal tegen Ajax laat de verdediger zich van zijn beste schwalbe-kant zien, of van zijn minder sportieve kant. De wedstrijd werd overigens wel gewonnen door FC Twente, de Tukkers waren met 2-1 te sterk voor Ajax. En dat met tien man.

2. Charlton Vicento

De linksbuiten, die doorbrak als spelers van ADO Den Haag, had ooit de naam de nieuwe Elia te zijn, maar we kennen Vicento vooral van deze prachtige tuimelpartij in de ArenA. "Iedere keer als ik een schwalbe zie dan denk ik: die van mij was toch mooier", zei hij er al eens over. Als er een prijs voor mooiste schwalbe zijn zou Vicento zeker een van de genomineerden zijn.

3. Luis Suárez

Als Zuid-Amerikaan wordt het er al vroeg ingestampt: winnen via een schwalbe hoef je je niet voor te schamen. Dat was niet aan dovemansoren bij Luis Suárez. De Uruguayaan haalde bij menig voetballer en tegenstander het bloed onder de nagels in Nederland. Met het bijten van Otman Bakkal, maar vooral als schwalbekoning. Deze tegen NEC is een van de bekendste. Opvallend: Peter Wisgerhof spreekt schande van de valpartij.

4. Dries Mertens

Ook Dries Mertens had de naam in Nederland makkelijk naar de grond te gaan. De Belg was niet wars van een schwalbe, zo getuigt deze wedstrijd tegen De Graafschap.

5. Jon Dahl Tomasson

De Kuip ging in de Klassieker van 2010 volledig uit zijn dak toen Jon Dahl Tomasson naar de grond ging in het strafschopgebied. Achteraf zal elke Feyenoord-fan, hoe fanatiek ook, hebben toegegeven dat de Deen wel heel makkelijk naar de grond ging. (Vanaf 0.25)