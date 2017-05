Weinig creatief United heeft wat het vooraf wilde

Manchester United heeft in de heenwedstrijd van de Europa League halve finale behaald wat het vooraf wilde: 0-1 was genoeg voor José Mourinho. De heilige nul werd gehouden en via Marcus Rashford werd er één keer gescoord. Tot tevredenheid van de Portugese trainer, want United heeft nu een uitstekende uitgangspositie om zich te plaatsen voor de finale in Stockholm.

Het is de prijs die Manchester United nog nooit heeft gewonnen: de Europa League. Nadat vroeg in het seizoen duidelijk werd dat de club niet zou meespelen in de strijd om de Premier League, werd de focus dan ook verlegd naar het winnen van de Europese prijs. José Mourinho: "Als ik zou mogen kiezen, zou ik de Europa League kiezen boven de vierde plaats. Het levert Champions League-voetbal op en een prijs. Het is prestige, het is Europa en het betekent een wedstrijd om de Europese Super Cup."

Er waren tijden dat Manchester United de Europa League niet serieus had genomen, maar dat is nu anders. Met het ontbreken van sterspeler Zlatan Ibrahimovic is United enigszins vleugellam, een hoop creativiteit is weggenomen. Het is ook niet waar Mourinho naar op zoek is. Maraouane Fellaini in plaats van iemand als Juan Mata: het is kenmerkend hoe Mourinho de wedstrijd in Spanje aanvatte. In de Premier League kreeg United dit seizoen pas 25 doelpunten tegen, daarmee doen ze het bijvoorbeeld beter dan stadsgenoot City, Liverpool en zelfs Chelsea. Maar het aantal doelpunten dat wordt gemaakt laat te wensen over.

Vrije trap

Dat werd tegen Celta weer eens duidelijk, want onder andere Henrikh Mkhitaryan en Jesse Lingard lieten grote kansen liggen in de eerste helft. De Armeniër werd op knappe wijze weggestoken door Paul Pogba, een van de weinige creatieve onderscheidingen van de Fransman. In maart deed Mourinho kritiek op de middenvelder af als jaloezie, maar feit blijft dat hij de ruim honderd miljoen die Manchester United betaalde nog geen moment heeft waargemaakt. Fysiek is er geen betere, maar de voortzetting is vaker niet dan wel naar behoren.

De spelers van Ajax zullen gesterkt zijn in hun gedachten dat ze de mindere niet zullen zijn als ze de finale halen. Tegen Celta zeker niet, maar ook tegen United niet. Aanvallend doen Hakim Ziyech, Davy Klaassen en Amin Younes niet onder voor spelers als Pogba, Lingard of Marcus Rashford. Nu Ajax ook meerdere wedstrijden heeft laten zien conditioneel mee te kunnen in Europa, is winst van de eerste Europese prijs sinds 1995 helemaal niet zo'n gekke gedachte.

Celta de Vigo kon ook absoluut geen vuist maken tegen de uitstekende verdediging van United. Daardoor ontvouwde zich een wedstrijd waarin weinig te genieten viel. Een opleving van Rashford zorgde voor de toch verdiende winst van The Mancunians. De jongeling schoot op knappe wijze een vrije trap in de lange hoek. Één goal was genoeg voor United, en vooral voor Mourinho.