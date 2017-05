In welke andere steden staat hun Coolsingel dit weekend vol?

Feyenoord zou dit weekend als enige club uit een respectabele Europese competitie (top-20 van de Europese coëfficiëntenlijst) kampioen kunnen worden. Dat komt, omdat de overige liga's op te delen zijn in ruwweg drie gebieden. In veel landen valt de beslissing pas later in deze maand of in mei, in andere competities is de kampioen al bekend en op sommige plekken is het seizoen net begonnen.



Toch kunnen naast Feyenoord drie clubs zich dit weekend tot beste van hun land kronen. Twee van hen hebben echter een beetje hulp van de concurrentie nodig.



1. Juventus (negen punten voorsprong voor vier speelrondes)



In de Italiaanse competitie heb je enkele zekerheden. Een helft duurt 45 minuten, een spits scoort elke bal die hij krijgt en Juventus is aan het eind van de rit kampioen. De Oude Dame won afgelopen woensdag met 0-2 in de halve finale van de Champions League tegen AS Monaco en kan dit weekend het feest compleet maken door kampioen van Italië te worden. Daarvoor moet het zelf in eigen huis winnen van stadsgenoot Torino en hopen op puntverlies van concurrent AS Roma bij AC Milan.



Het huidige verschil tussen Juventus en AS Roma is negen punten en dat zou na 35 speelrondes niet genoeg zijn voor een titel. Omdat in Italië na punten de ranglijst op onderling resultaat beslist wordt, moet de club uit Turijn in dat geval nog even wachten. AS Roma - Juventus staat volgende week pas op de planning en daardoor is op basis van onderlinge edities nog geen conclusie te vellen.



Ook Napoli, dat derde staat met tien punten achterstand op Juventus, heeft statistisch gezien nog een minieme kans op de titel.



2. Spartak Moskou (acht punten voorsprong voor vier speelrondes)



In Rusland staat Quincy Promes voor de grootste prestatie uit zijn carrière. De Nederlandse buitenspeler staat op het punt kampioen te worden van Rusland. Een knappe prestatie, omdat zijn werkgever Spartak Moskou daarmee de rijke concurrenten Zenit St. Petersburg en CSKA Moskou af gaat troeven.



Dit weekend kan het al raak zijn. Spartak Moskou moet zelf zaterdag thuis winnen van Tom Tomsk en vervolgens hopen op puntverlies van de naaste achtervolger, Zenit Sint-Petersburg, tegen Terek Grozny. CSKA Moskou, dat derde staat met tien punten achterstand op Spartak, is bij een zege van de koploper sowieso knock-out in de titelrace.



FC Kopenhagen (15 punten voorsprong voor vijf speelrondes)



Om de Deense Superliga wat spannender te maken, werd voor aanvang van dit seizoen besloten een play-offsysteem in te voeren. Aan het eind van de competitie nemen de zes sterkste teams het tegen elkaar op. In het debuutsysteem van dit systeem is het resultaat een tikkeltje tegenvallend. FC Kopenhagen kan na zes van de tien speelrondes al kampioen worden. Het enige wat het hoeft te doen is winnen.



Heel makkelijk wordt die klus overigens niet. In tegenstelling tot Juventus en Spartak Moskou, spelen de Deense hoofdstedelingen een uitwedstrijd. FC Nordsjaelland, dat vijfde staat in de competitie, is de tegenstander. Een verzachtende omstandigheid is dat naaste achtervolger Brondby IF ook een pittige klus te wachten staat. Het speelt op zijn beurt tegen Rafaels van der Vaarts FC Midtjylland.



In dit overzicht zijn enkel ploegen uit een top-20 competitie van de UEFA-Coëfficientenranglijst meegenomen.