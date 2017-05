Jerzy Dudek: "Ik was zeker verrast toen Feyenoord en KNVB me vroegen"

“ Ik hoop al vijftien jaar dat Feyenoord kampioen wordt”

De mail plofte vorige week donderdag in zijn postvak IN binnen. "Ik ben ambassadeur geweest van de UEFA. Daardoor beschikte de KNVB nog over mijn mailadres. Ik was zeker verrast door het verzoek, maar hoefde daar niet lang over na te denken. Daar kon ik geen 'nee' opzeggen", vertelt Dudek tegenover ELF Voetbal. "Ik moest nog even wat omzetten. Maandag belde Feyenoord, omdat ze de naam officieel bekend wilden maken. Ik heb toen geantwoord 'honderd procent zeker dat ik kom'."



Zaterdag vliegt hij samen met een vriend van zijn woonplaats Kraków naar Amsterdam. Maandag keert hij weer terug. "Ik ben tegenwoordig ambassadeur van een eigen voetbalschool in Kraków waar bijna zeshonderd kinderen trainen. Ook verricht ik analysewerkzaamheden (voor de Poolse zender TVP1, red.), maar ik kan komend weekend zonder zorgen afreizen. Ik kijk er naar uit om straks die enthousiaste supporters van Feyenoord weer te zien."





De 43-jarige Dudek fungeerde als keeper in het team van Feyenoord, dat de vorige titel in 1999 binnenhaalde. In zijn vijf en halfjarige dienstverband in Rotterdam groeide hij uit tot een populaire speler. Daarna stond hij onder de lat bij Liverpool en Real Madrid. "Ik ben de resultaten van Feyenoord altijd blijven volgen. Ook dit seizoen. Ik heb niet alle wedstrijden gezien, maar via de Poolse televisie kreeg ik toch af en toe de kans om enkele duels te bekijken. Feyenoord was al snel op de goede weg en heeft die vorm gelukkig vastgehouden."



Jean-Paul van Gastel

"Ik gun het de trainers Jean-Paul van Gastel en Giovanni van Bronckhorst van harte. Ik heb nog met ze samengespeeld en we konden het altijd goed met elkaar vinden. Jean-Paul is voor zijn trainerscursus nog bij Real Madrid geweest, toen ik daar onder contract stond. Met een groep Nederlandse trainers liepen ze mee. Toen heb ik hem nog een hele tijd gesproken. Jean-Paul was de beste speler uit het kampioensteam van 1999. Naar Giovanni stuur ik nog wel eens een sms'je." De beste vriend uit zijn Feyenoord-periode is Tomasz Rzasa. "We kenden elkaar nog niet, voordat we bij Feyenoord kwamen, maar er ontstond al snel een heel goede vriendschap. We wonen nu ook dichtbij elkaar in Kraków en zijn af en toe experts bij de nationale televisie."





Had Dudek verwacht dat Feyenoord dit seizoen kampioen zou worden? "Ik hoop het al vijftien jaar, haha. Heel mooi dat het nu gebeurt. Drie maanden geleden zag ik de wedstrijden tussen Legia Warschau en Ajax voor de Poolse televisie. Toen heb ik al gezegd dat Feyenoord kampioen zou worden. Alle mensen, die ik nu spreek, hebben een goede relatie met Feyenoord. Iedereen gunt de club de titel."



Leo Beenhakker

Zijn laatste bezoek aan Feyenoord dateert alweer van 2008. "De club bestond toen honderd jaar. We hadden een reünie met allemaal oud-spelers. Met Leo Beenhakker (trainer van het kampioenselftal van 1999, red.) heb ik nog steeds heel goed contact. Vijf weken geleden heb ik nog uitgebreid met hem gesproken rond de wedstrijd van de Liverpool Legends tegen de Real Madrid Legends. Ik deed de eerste helft mee bij Liverpool, de tweede bij Real Madrid. Leo was de trainer van Real Madrid. Ik had ook verwacht dat ze Leo zouden vragen om de schaal uit te reiken. Of Julio Ricardo Cruz. Hoe ze bij uit zijn gekomen, weet ik niet."



Heeft Dudek ambities om later hoofdtrainer te worden? "Ik weet het niet. Soms denk ik van niet, maar zes maanden later denk ik weer van 'waarom ga ik het niet proberen?'. Op dit moment ben ik druk met mijn andere werkzaamheden, maar ik sluit het voor de toekomst niet uit. Ik houd alle deuren open." Met zijn conditie zit het nog wel goed. "Als Feyenoord me vraagt om terug te keren als keeper, ben ik er helemaal klaar voor, haha. Al zal ik daarna wel zeven dagen moeten bijkomen."





De titel van 1999, in zijn derde jaar bij Feyenoord, kwam als een verrassing. "De kampioensdag zal ik nooit meer vergeten. Ik was ook nog jong (net 26 jaar, red.). We speelden thuis tegen NAC Breda. Bij een overwinning waren we kampioen. We spraken er nog over. Wat als we geen kampioen worden? Die optie kwam eigenlijk niet eens bij ons op. Maar het duel eindigde in 2-2. Toen waren we afhankelijk van Vitesse, dat tweede stond. Op het veld moesten we wachten tot die wedstrijd klaar was." Vitesse verloor met 3-1 van NEC, waardoor Feyenoord kampioen was. "Het was een prachtige ervaring om met de schaal boven mijn hoofd te staan."



Coolsingel

"Toen ik op het bordes van de Coolsingel stond, zag ik overal mensen. Zover ik naar links of rechts richting de rotonde keek. Alleen maar mensen. Het meest speciale moment, dat me bij is gebleven, is dat Ulrich van Gobbel ging zingen. In emoties kan van alles gebeuren, dat bleek toen ook. Daarna gingen we met zijn allen naar Barendrecht. Een vriend van Paul Bosvelt had daar een horecagelegenheid en had ons uitgenodigd. Alles van die dag is me bijgebleven. Dansen in de jacuzzi van de kleedkamer, champagne spuiten, sigaren in de mond. Het pak, dat ik die dag droeg, heb ik nog steeds bij me thuis bewaard."



Hij kijkt met prettige gedachten terug op zijn tijd bij Feyenoord. "Ik ben opgegroeid in Rotterdam en heb veel te danken aan de club. Ik zal die periode en de club nooit vergeten." Weet hij al wat hij zondag gaat zeggen tegen Dirk Kuijt, als hij de schaal overhandigt? "Nee, ik heb nog niets daarover gehoord. Maar dat komt goed." Heeft hij tenslotte nog een tip voor de aanstaande kampioenen? "Ik kan niet aangeven hoe ze het straks moeten het gaan doen. Zoiets is altijd een verrassing. 'Kameraden, ga allemaal op je eigen manier honderd procent genieten', geef ik dan ook mee. Wie weet wanneer het de volgende keer gebeurt, al is Feyenoord op de goede weg." En Dudek zelf? "Ik ga zondag zeker ook een feestje vieren met de spelers en de supporters."