Het getouwtrek om Davinson Sánchez

De vraag is al lang niet meer óf, maar wannéér de breker van de Ajax-defensie de stap naar de Europese top gaat wagen. Het rijtje belangstellenden liegt er niet om: FC Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain en Chelsea worden genoemd. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Met scouts werkt het net als met ratten: zie je er vier, dan zijn er honderden.



Hij maakte er geen geheim van toen hij bijna een jaar geleden zijn handtekening zette onder een contract in Amsterdam. Ajax is de poort naar een grootse carrière in Europa. Maar wat zit er achter die poort? De grootste kanshebbers op een rij.



FC Barcelona



Raül Sanllehí is als sportief directeur belast met het aankoopbeleid van FC Barcelona. Groot was zijn teleurstelling toen hij ruim een jaar geleden vernam dat Sánchez instemde met een transfer naar Ajax. Ook Sanllehí had immers een aanbod klaarliggen voor de lange Colombiaan. Struikelblok: Sánchez wilde niet eerst aansluiten bij Barcelona B. Inmiddels zou Sanllehí overtuigd zijn dat Sánchez rijp is voor een kans bij de hoofdmacht en is een nieuwe poging om hem te halen in de maak. Sterker, Sanllehí zou zijn collega en goede vriend Marc Overmars hebben gesmeekt om hem in te lichten zodra iemand zich voor Sánchez meldt. Op een vriendenprijsje hoeft hij evenwel niet te rekenen. Naar verluidt neemt Overmars geen genoegen met minder dan 25 miljoen euro.



Paris Saint-Germain



Sanllehí is niet de enige technisch directeur die zijn goede contacten in Amsterdam hoopt aan te spreken. Ook in Parijs is iemand werkzaam met nauwe contacten in de hoofdstad. Patrick Kluivert kon tijdens de bezoekjes aan de ArenA om zijn zoon te zien spelen meteen extra aandacht schenken aan de krachtpatser achterin. Dat Paris Saint-Germain in de zomer met miljoenen gaat smijten is gezien de uitschakeling in de Champions League en de achterstand op koploper AS Monaco in de competitie onvermijdelijk.



Real Madrid



Als FC Barcelona zich nadrukkelijk meldt duurt het nooit lang voordat Real Madrid volgt. In de wapenwedloop der giganten lopen de spanningen snel op. Geen wonder dat Madrileense media al snel melding maakten van belangstelling van Real Madrid voor Sánchez.