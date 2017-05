Heeft Vincent Janssen een toekomst bij Tottenham?

Als Tottenham Hotspur vrijdagavond tegen West Ham United speler, maakt trainer Mauricio Pochettino waarschijnlijk geen plaats in zijn startopstelling vrij voor Vincent Janssen. Net als in de bekerkraker tegen Chelsea en de derby tegen Arsenal eerder deze maand, begint de Nederlander in principe op de bank. Aan de ene kant is dat niet gek, want eerste spits Harry Kane maakte dit seizoen al 21 doelpunten en is de absolute vedette van het elftal. Aan de andere kant zal het Janssen teleurstellen hoe schamel zijn perspectieven op speelminuten zijn.



Veel heeft te maken met hoe Janssen zichzelf gemanifesteerd heeft in zijn debuutseizoen op White Hart Lane. De spits kreeg in het begin van het seizoen veel kansen van Pochettino en was tijdens een blessure van Kane zelfs een tijdje eerste spits. De stap van de Eredivisie naar de Premier League, bracht echter een groot gewenningsproces met zich mee. Janssen maakte weinig indruk in zijn eerste halve seizoen en zag zichzelf in de pikorde dalen tot achter Heung-min Son, nota bene een linksbuiten. Toen Janssen in januari een bekerwedstrijd tegen Aston Villa tamelijk dramatisch speelde, was een rol op het tweede plan in het restant van het seizoen een feit.



Galatasaray



Ondanks zijn matige eerste seizoenshelft koos Janssen in de winter niet voor een tijdelijke transfer. Het Turkse Galatasaray was geïnteresseerd, terwijl in Nederland FC Groningen naar de mogelijkheden bekeek om de spits te huren. Janssen koos voor een gevecht om speelminuten in Engeland. Daar blijkt vertrouwen in zijn eigen toekomst uit. Natuurlijk kunnen we in dit artikel speculeren over wat er met Janssen gaat gebeuren, niemand weet wat er in de kleedkamer van Tottenham tegen en over hem gezegd wordt. Als de situatie zo uitzichtloos was als hij van de buitenkant lijkt, had Janssen ongetwijfeld in januari aangespoord op een vertrok.



Tevens laat Janssen wel degelijk vooruitgang zien. Tegen Bournemouth scoorde hij drie weken geleden zijn eerste veldgoal voor The Spurs en tegen Watford, even daarvoor, gaf hij een assist op Son. Hiermee was Janssen in zijn laatste drie invalbeurten bij evenveel goals betrokken als in het hele restant van het seizoen. Maar is dat genoeg voor een tweede kans?



Toekomst



Natuurlijk was het Janssens eerste jaar in de Premier League, maar bij een topclub als Tottenham Hotspur hebben ze niet de tijd om spelers te laten wennen. De Londenaren staan tweede in de Premier League en gaan volgend jaar voor het tweede opeenvolgende jaar meedoen in de Champions League. Het programma zal enorm druk zijn en de club heeft dan een tweede spits nodig die functioneert.



De kans dat Janssen zo’n spits zal zijn, is realistisch gezien niet groot. In de Premier League is het enorm hard jezelf terug te knokken van slecht eerste jaar. Neem Roberto Soldado, de voormalige Tottenham-spits waarmee Janssen vaak vergeleken wordt. De Spanjaard kwam in de zomer van 2014 voor 30 miljoen over van Valencia, maar kende een dramatisch debuutseizoen. Het daaropvolgende seizoen besloot hij te blijven, maar werden zijn perspectieven enkel slechter. Gechargeerd gezegd vallen buitenlandse spitsen in de Premier League vaak op te delen in twee blokken. Of ze zijn gelijk een versterking, of ze verdoemen voor eeuwig naar een anoniem gat op de tribunes. Een uitzondering daargelaten, worden tweede kansen bij dezelfde club niet snel gegeven.



Het feit dat de geruchtenmachine talloze spitsen aan Tottenham Hotspur linkt, is wat dat betreft geen goed teken. Volgens diverse media staan spelers als Joshua King, Patrick Schlick en ook Kasper Dolberg op het lijstje van The Spurs. Het scenario dat Janssen en Kane de enige spitsen in Tottenhams selectie zijn volgend seizoen, lijkt ondenkbaar. De toekomst van Janssen op White Hart Lane hangt wat dat betreft aan een zijden draadje.