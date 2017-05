Zo oud was Ajax écht tijdens de sensationele zege op Lyonnais

Ajax had met het jongste elftal ooit aan de start van de Europa League kunnen verschijnen woensdagavond tegen Olympique Lyonnais. Dat gebeurde echter niet, mede omdat Lasse Schöne in de basis begon. Toch kreeg de formatie van trainer Peter Bosz complimenten zoals 'geniale pubers', 'elftal met gemiddelde leeftijd van 21,7 jaar' en 'jonkies van Ajax'. Maar hoe jong was de gemiddelde leeftijd van Ajax nu écht?