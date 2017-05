25 april 1999: Feyenoord kampioen na rommelige week en vreemde wedstrijd

De vijftiende landstitel voor Feyenoord lonkt. Zondag rond de klok van 16.20 uur kan het feest in Rotterdam losbarsten. De aanloop verloopt tot nu toe vlekkeloos, vooral als we de kampioenswedstrijd van 1999 in oogschouw nemen. De veertiende titel volgde na een rommelige week opgeteld met een vreemde wedstrijd, waarin op een gegeven moment niemand meer wist wat hij moest doen.

De voorgeschiedenis

Op 18 april 1999 klopt Feyenoord in Breda hekkensluiter NAC met 0-1. Op een hobbelveld ontpopt Jon Dahl Tomasson zich in een barslecht duel tot matchwinner. De drie punten uit de inhaalwedstrijd, die eerder door overtollige regenval werd afgebroken, zorgen ervoor dat Feyenoord drie dagen later met winst bij Roda JC er met de schaal vandoor kan gaan. "Voor veel spelers is deze situatie beladen en spannend", zei trainer Leo Beenhakker over de zwakke prestatie in West-Brabant. Er ligt volgens hem 'heel veel druk op de ketel'. Enkel Ulrich van Gobbel en Peter van Vossen zijn immers ooit kampioen geworden.





Een titel zou een kroon betekenen op het werk van Beenhakker, die van een selectie bestaande uit acht nationaliteiten een eenheid weet te kweken. Giovanni van Bronckhorst is voor het seizoen vertrokken, maar in Bert Konterman, Patrick Paauwe, Jon Dahl Tomasson en Peter van Vossen zijn waardige vervangers gestrikt. PSV speelt door het vertrek van Phillip Cocu, Jaap Stam, Arthur Numan, Wim Jonk en Boudewijn Zenden geen rol van betekenis en Ajax is nauwelijks vooruit te branden. Feyenoord wint haar eerste zes competitieduels en slaat direct een kloof met concurrenten Vitesse en Ajax. Pas eind oktober lijdt de ploeg van Leo Beenhakker zijn eerste nederlaag. Als eind december de Eredivisie halverwege is, heeft Feyenoord een voorsprong van negen punten op naaste belager Vitesse. Pas begin april haken de Arnhemmers in de titelrace af.







Streep door duel Roda JC

Burgemeester Theo Wöltgens van Kerkrade last de wedstrijd Roda JC - Feyenoord af, uit vrees voor problemen dat supporters van de bezoekers massaal naar Limburg komen. "Kerkrade heeft, net als andere plaatsen, nare ervaringen met Feyenoord-fans. Daar zitten veel aardige mensen tussen, maar ook een hoop supporters die we liever niet zien. Feyenoord is eigenlijk altijd een risicowedstrijd. We konden er zeker van zijn dat er woensdag behalve 1.500 keurige fans, die een kaartje hadden via hun club, nog duizenden andere supporters zonder kaartje zouden komen om het kampioenschap te vieren. Feyenoord bleek niet bereid met eigen mensen voor de orde te zorgen. Ik kan me dat ook voorstellen, want die fans zijn moeilijk in bedwang te houden."





NAC Breda, hekkensluiter van de Eredivisie, eist dat Feyenoord wel eerst het duel met Roda JC speelt. "Het is pure competitievervalsing als het duel met Roda JC er zomaar even tussenuit valt", lichtte algemeen directeur Roelant Oltmans het protest bij de KNVB toe. "De bond is verantwoordelijk voor een evenwichtig verloop van de competitie, zeker in de eindfase. Dit kan gewoon niet. Wat NAC betreft, speelt Roda JC dan maar in de Kuip tegen Feyenoord. Op donderdag ofzo." NAC staat op de achttiende en laatste plaats en strijdt met concurrenten Sparta en RKC tegen rechtstreekse degradatie. Roda wint het duel, dat later op 12 mei wordt vastgesteld, met 1-0.







Stand vooraf:

1. Feyenoord 28-70

2. Vitesse 29-55

3. PSV 30-54

4. Willem II 29-53

5. Heerenveen 29-48

6. Roda JC 29-47



De wedstrijd tegen NAC Breda

Op 25 april 1999 moet het dan gaan gebeuren. Een zege is voldoende voor de titel. NAC Breda, dat een dag eerder Sparta zag winnen van SC Cambuur, is zowaar de betere ploeg op deze heerlijke zonnige zondagmiddag. De 0-1 van Dmitri Shoukov na een halfuur komt dan ook niet uit de lucht vallen. De Rus profiteert van een fout van Bert Konterman, juist een van de beste spelers van Feyenoord dit seizoen.



Jon Dahl Tomasson en Julio Ricardo Cruz zetten Feyenoord voor de rust na mooie voorzetten van Salomon Kalou en Ulrich van Gobbel nog wel op een 2-1 voorsprong, maar halverwege de tweede helft slaat Kees van Wonderen een flater, nadat hij door Van Gobbel in de problemen is gebracht. Archil Arveladze profiteert gretig. En daarna? Verwarring. Net als Feyenoord weet NAC zich geen raad met de vreemde wedstrijd. Het nieuws sijpelt door dat concurrent Vitesse achter staat bij NEC en een gelijkspel voldoende is. Feyenoord hinkt dan ook zichtbaar op twee gedachten. Bij NAC beseffen de spelers opeens dat ze aan moeten vallen om van de laatste plek weg te komen.



Als scheidsrechter Mario van der Ende de scheidsrechterbal opeist, staat het nog steeds 2-2. Jean-Paul van Gastel, uitgerekend geboren en getogen in Breda, mag de kampioensschaal in ontvangst nemen. Terwijl aan de andere kant Peter Bosz, speler van het kampioensteam van Feyenoord in 1993, met NAC bedroefd het veld verlaat.







De statistieken

Feyenoord - NAC Breda 2-2 (2-1)

30. Shoukov 0-1, 36. Tomasson 1-1, 41. Cruz 2-1, 66. Arveladze 2-2. Scheidsrechter: Van der Ende, toeschouwers: 48.000. Gele kaarten: Konterman, Van Gastel (Feyenoord), MacDonald, Schreuder, Broers, Versteeg (NAC Breda).

Feyenoord: Dudek; Van Gobbel, Konterman, Van Wonderen, Paauwe; Van Gastel, Bosvelt, Tomasson; Kalou (78. Korneev), Cruz en Van Vossen (72. Vos).

NAC Breda: Karelse; Zwijnenberg, MacDonald (46. Bosz), Alfred Schreuder, Broers; Feskens, Versteeg, Gudelj; Hansen,







Na afloop

De Coolsingel is helemaal volgelopen als de Feyenoord-selectie is gearriveerd. De ramen van het stadhuis springen bijna uit hun sponningen, als aanvoerder Jean-Paul van Gastel het hunkerende Legioen de kampioensschaal toont en er een oorverdovend lawaai door de stad gaat. 'Kampioenen!, kampioenen!', schreeuwen de fans naar de spelers. Naar verluidt staan er meer dan 250.000 supporters op en nabij de Coolsingel en het Stadhuisplein.





Daarna gaat het echter faliekant mis met enorme rellen tot gevolg. Die beginnen, als ongeveer 150 jongeren een aantal agenten omsingelen. Die lossen vervolgens waarschuwingsschoten. Vier relschoppers worden geraakt, terwijl op de Lijnbaan winkelruiten werden ingegooid. Ook in de omringende straten sneuvelen ruiten, verkeersborden en wordt alles wat vast zit afgebroken. Er wordt massaal geplunderd. De ME voert tot diep in de nacht charges uit. De schade bedraagt naar schatting zo'n 10 miljoen euro.