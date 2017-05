Wat doen de Feyenoord-spelers in aanloop naar het kampioensduel?

Na 32 speelrondes keihard werken is voor de Feyenoord-spelers eindelijk het moment daar: de wedstrijd waarin ze kampioen konden worden. Maar door de bekerfinale moesten ze niet één, maar twee weken wachten voor ze de titel daadwerkelijk op hun naam kunnen schijven. Wat doe je in de veertien dagen voor een kampioenswedstrijd?

Brad Jones was in elk geval gewoon fanatiek aan het trainen op Varkenoord, lachend naast keeperstalent Justin Bijlow:



Een bericht gedeeld door Brad Jones (@jones_brad) op2 Mei 2017 om 6:40 PDT

Rechtsback Rick Karsdorp had het qua weer in elk geval een stuk beter. Hij vloog even naar Myah Bay, in Marrakech, om helemaal te ontspannen.



Een bericht dat is gedeeld door @rkarsdorp2 op29 Apr 2017 om 6:32 PDT

Jan-Scharie wenste zijn oude teammaten succes in de bekerfinale, die zij in De Kuip tegen AZ speelden.



Trots op het team, en bedankt voor de geweldige steun #legioen Succes in de bekerfinale #Vitesse! Een bericht gedeeld door Jan-Arie van der Heijden (@janarievanderheijden) op23 Apr 2017 om 8:36 PDT

Verdedigingsmaatje Eric Botteghin genoot na van de zege van Feyenoord bij Vitesse en blikte terug op de bekerfinale met FC Groningen twee jaar geleden. Dit seizoen is voor het eerst in drie seizoenen dat de Braziliaan niet met de KNVB Beker in zijn handen staat.



One team, one mission and we keep on going. Vamossssss!!! Een bericht gedeeld door Eric Botteghin (@ericbotteghin) op23 Apr 2017 om 8:41 PDT

Terence Kongolo tekende in deze spannende dagen een nieuw contract in De Kuip en ligt vast tot 2019 in Rotterdam. Zou hij een flinke kampioenspremie hebben opgenomen in zijn overeenkomst?



Ploeggenoot Tonny Vilhena volgde keurig het voorbeeld van Kongolo:



Jens Toornstra, de man van de Kuipdoelpunten, genoot van de verjaardag van Koning Willem Alexander en wenste zijn volgers hetzelfde vanuit Ter Aar, een dorpje vlak bij Alphen aan de Rijn.



Maak er een mooie dag van! #Kingsday #JT28 #Feyenoord Een bericht gedeeld door Jens Toornstra (@jenstoornstra) op27 Apr 2017 om 2:46 PDT

Karim El Ahmadi gaf een doorgeefvraag aan de volgende winnaar van de Gouden Veter. En dat was, jawel, een ploeggenoot.



Eljero Elia dacht tijdens AZ - Vitesse terug aan de beker die hij won met FC Twente in 2011. Volgt er zondagmiddag een volgende prijs?



Nicolai Jørgensen vierde de bachelor die Theresa Kofoed, zijn verloofde, afgelopen week behaalde.



So proud of my fiancée after many years of studying while working hard aswell now finished her bachelor with a... https://t.co/mxioyZePAN — Nicolai Jørgensen (@njorgensen9) 30 april 2017

én hij gaf antwoord op de vraag van El Ahmadi:





Dirk Kuijt nam tijdens de publieke trainingen de afgelopen twee weken de nodige tijd om selfies te maken met Feyenoord-supporters. Zondagmiddag zullen er waarschijnlijk nog vele volgen.