Tomasson: "Feyenoord opereert als volwassen ploeg en als eenheid"

“ Iedereen die ze erbij wilden halen, hebben ze gehaald”

Als hij de telefoon opneemt, moet de nu 40-jarige Deen lachen. "Wil jij ook al het verhaal over Feyenoord horen?", vraagt hij tegenover ELF Voetbal. "Je bent niet de eerste. Ik heb er al veel over gesproken." Niet onlogisch natuurlijk. Tomasson maakte van 1998 tot 2002 furore in het shirt van Feyenoord, was met dertien treffers belangrijk in het kampioensjaar van de Rotterdammers, scoorde in de kampioenswedstrijd en sloot zijn loopbaan af bij de Stadionclub. Daarna was hij assistent en hoofdtrainer bij sbv Excelsior, de club die zondag uitgerekend als opponent aantreedt van Feyenoord.





"Ik zit zondag op de tribune. Een mooie gelegenheid om Nicolai Jörgensen te bekijken, die op onze lijst van dertig spelers voor de nationale ploeg staat", vervolgt Tomasson, sinds afgelopen zomer assistent-bondscoach van het Deense nationale elftal, over de spits van Feyenoord. "Af en toe volg ik hem live, andere keren via de computer. En natuurlijk is Excelsior mijn oude club en het is lekker in de achtertuin."



Terechte kampioen

Een voorspelling over de wedstrijd durft hij niet te doen. "Dat zien we zondag wel." Feyenoord zou volgens Tomasson, die 112 caps voor Denemarken achter zijn naam heeft staan, de terechte kampioen zijn. "Ze zijn dit seizoen hartstikke constant. Ze beschikken over veel spelers die een doelpunt kunnen maken ondanks de druk. Ze opereren als een volwassen ploeg en als eenheid. Ze werken goed samen, zijn onverstoorbaar en hebben veel ervaring."



Vanaf speeldag één gaat de Rotterdamse equipe al aan kop van de ranglijst van de Eredivisie. Dat verbaast Tomasson niet. "Als je de selecties voor het seizoen naast elkaar legde, zag je direct dat Feyenoord mee ging doen. De meeste spelers zijn gebleven en er zijn alleen maar betere spelers bijgekomen. Als je meer kwaliteit in je selectie hebt, ga je meedoen om de titel. Iedereen die ze erbij wilden halen, hebben ze gehaald. Dat hebben ze goed gedaan."



1999

De eerste titel sinds achttien jaar zou daarmee zondagmiddag een feit zijn. Tomasson maakte de vorige, de veertiende in de clubhistorie, mee. "Ik wil eigenlijk niet over 1999 praten. Het is niet te vergelijken. De jongens van de huidige selectie hebben het dit jaar geweldig gedaan. Laat zij van de komende titel genieten. We praten nu over andere tijden. Dat klinkt misschien stom en ik begrijp heel goed dat jullie over 1999 willen praten. Maar laat het liggen. Het is ouderwets, lang geleden."





Een uitnodiging voor het kampioensfeest ontving Tomasson niet. "Nee, dat hoeft ook niet. Ik ga na afloop gewoon naar huis. Heb nog andere belangrijke zaken te doen." Zo staan er met de nationale ploeg van Denemarken nog twee belangrijke duels op het programma. Op 6 juni een vriendschappelijke interland in Kopenhagen tegen Duitsland. Vier dagen later gevolgd door de WK-kwalificatie-interland in en tegen Kazachtstan. "Het worden nog belangrijke weken."



Play-Offs

Denemarken staat immers pas derde in haar poule met zeven punten uit vijf wedstrijden. Koploper Polen heeft er zes meer, terwijl Montenegro op doelsaldo nog boven de Denen staat. In Tomassons thuisland zijn dit jaar voor het eerst Play-Offs ingevoerd. "Na de winterstop strijden de beste zes ploegen tegen elkaar. De onderste acht ploegen zijn opgedeeld in twee poules van vier en strijden om handhaving."



"Het is afwachten hoe dat afloopt. Het is interessant. Als straks de eerste editie erop zit, moeten we goed evalueren. Er zitten altijd voor- en nadelen aan. Deze moeten we goed op een rijtje zetten." In Nederland wordt over een maand bekend hoe de nieuwe competitieopzet eruit gaat zien. "Dat wordt ook interessant. Ik ben benieuwd."