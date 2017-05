Wie degradeert er rechtstreeks in de Eredivisie?

Met nog twee duels te spelen ligt bijna aandacht in de Eredivisie op Feyenoord en Ajax. Bijna. Want ook onderin gaan waarschijnlijk zondagmiddag de eerste beslissingen vallen. Wie degradeert er rechtstreeks: wordt dat inderdaad Go Ahead Eagles? En welke ploegen gaan er nacompetitie spelen? Alle opties op een rij.

Huidige directe degradant: Go Ahead Eagles

Op papier kan Go Ahead Eagles zich nog veilig spelen in de Eredivisie. De achterstand op de nummers zeventien en zestien is vijf punten. Met nog twee duels is het rekenkundig nog mogelijk, zij het niet dat de formatie van Robert Maaskant op bezoek gaat in Amsterdam. Bij de ploeg waar heel Europa momenteel over spreekt: Ajax. Kan de ploeg uit Deventer profiteren van het feit dat ze tussen de zware ontmoetingen met Lyonnais zitten of is de ploeg van Peter Bosz gewoon te sterk? Bij een zege moet er komende week ook van Sparta gewonnen worden. Lukt dat en NEC verliest twee keer óf Sparta gaat dit weekend onderuit bij FC Twente, wordt de nacompetitie alsnog behaald. Pakt een van beide een punt, moet Go Ahead Eagles al een flink doelsaldo (-35 om -30 en -22) goedmaken.

Programma Go Ahead Eagles (18e, 23 punten, -35): Ajax-uit, Sparta-thuis

Programma NEC (17e, 28 punten, -30): AZ-thuis, Heerenveen-uit

Programma Sparta (16e, 28 punten, -22): FC Twente-thuis, Go Ahead Eagles-thuis



Na de nederlaag tegen FC Groningen is degradatie bijna een feit voor Go Ahead Eagles.

Huidige play-off kandidaad: NEC

Wat kan NEC na het ontslag van Peter Hyballa? De ploeg van Patrick Pothuizen en Ron de Groot heeft toch op z'n minst wel een punt of vier nodig om de nacompetitie te kunnen ontlopen. Roda JC staat weliswaar twee punten voor, maar de Limburgers hebben een makkelijker programma. Bovendien moet het ook Sparta nog passeren en met beide teams is het doelsaldo in het nadeel van NEC. Ook PEC Zwolle is nog te achterhalen, dan zijn er gezien het doelsaldo nog twee zeges nodig. Zorgen Pothuizen en De Groot nog voor een ultieme ontsnappingsroute of wordt het toch de nacompetitie?

Kunnen Pothuizen en De Groot NEC weer laten juichen?

Huidige play-offs kandidaat: Sparta (16e, 28 punten, -22)

Na twee verliespartijen tegen de directe concurrentie zijn de Kasteelheren in een benarde situatie beland. Met nog twee duels op het programma zijn waarschijnlijk minimaal vier punten nodig om de play-offs af te wenden. Met FC Twente en Go Ahead Eagles nog te gaan is het zeker niet onmogelijk, maar gezien de huidige vorm is het de vraag of het gaat lukken. Als je bedenkt dat Sparta lang in de middenmoot stond, kan het weleens een heel zuur einde worden voor de mannen van Alex Pastoor. In elk geval is er nog één punt nodig: dan is directe degradatie zo goed als zeker voorkomen.



Kan Alex Pastoor het tij nog keren op Het Kasteel?

Nummer vijftien: Roda JC

Als het momenteel ergens niet rustig is, dan is het in Kerkrade. De (toekomstig) eigenaar van de club is opgepakt, de trainer Yannis Anastasiou heeft voor volgend seizoen al een nieuwe club en onder de spelers zijn beduidend veel huurlingen. Niet echt een ideale situatie om tegen degradatie te moeten strijden. Met nog twee wedstrijden te gaan én een goede huidige vorm biedt het zeker kansen voor de Limburgers, die bovendien niet een al te moeilijk programma hebben. Maar in tijden van onrust moet Anastasiou zijn ploeg wel op het goede spoor kunnen houden. Lukt dat, dan zijn PEC Zwolle, Excelsior en ook ADO Den Haag zelfs nog in het vizier.



Programma Sparta (16e, 28 punten, -22): FC Twente-thuis, Go Ahead Eagles-thuis

Programma Roda JC (15e, 30 punten, -23): Willem II-thuis, Vitesse-uit

Programma PEC Zwolle (14e, 32 punten, -26): sc Heerenveen-thuis, PSV-uit

Programma Excelsior (13e, 34 punten, -17): (Feyenoord-thuis, ADO Den Haag-uit)

Programma ADO Den Haag (12e 35 punten, -21): (Heracles-uit, Excelsior-thuis)



Tegen FC Utrecht ging het wél mis voor Roda JC.

Nummer veertien: PEC Zwolle

Al een aantal weken laat PEC Zwolle het na om zich definitief veilig te spelen in de Eredivisie. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft de formatie van Ron Jans aan één zege genoeg, maar in de laatste wedstrijd moeten ze naar PSV. Dus is een zege komend weekend in eigen tegen sc Heerenveen gewenst, al kan het zijn dat ze zelfs zonder punten veilig blijken. Maar niemand in Overijssel die hoopt dat het tot de laatste seconde spannend blijft voor PEC in de Eredivisie. Mochten ze twee keer winnen, kunnen ze overigens ook zomaar aan de bovenkant van het rechterrijtje eindigen.

Programma Excelsior (13e, 34 punten, -17): (Feyenoord-thuis, ADO Den Haag-uit)

Programma ADO Den Haag (12e, 35 punten, -21): (Heracles-uit, Excelsior-thuis)

Programma Willem II (11e, 36 punten, -12): (Roda JC-uit, Ajax-thuis)



Tegen Feyenoord had PEC genoeg reden om te juichen, maar blijven ze ook in de Eredivisie?

Nummer dertien: Excelsior

Excelsior is de laatste ploeg die nog kan degraderen in de Eredivisie. Mathematisch dan. Alleen als Sparta twee keer wint; Roda JC vier punten pakt (en met drie goals verschil wint of zes punten pakt); PEC minimaal één zege boekt én Excelsior zelf twee keer verliest met forse cijfers, dan kan de formatie van Mitchell van der Gaag nog onder de streep eindigen en de nacompetitie in moeten. Hoewel niemand er rekening meer meehoudt in Kralingen kan het dus wel. Maar omdat ze liever niet voor een vervelende verrassingen komen te staan op de laatste speeldag, hopen ze tegen Feyenoord zich al veilig te spelen. Zelf of via een ander resultaat in de competitie.



Programma Excelsior (13e, 34 punten, -17): (Feyenoord-thuis, ADO Den Haag-uit)

Programma ADO Den Haag (12e, 35 punten, -21): (Heracles-uit, Excelsior-thuis)

Programma Willem II (11e, 36 punten, -12): (Roda JC-uit, Ajax-thuis)



Excelsior vierde al een feestje, maar blijven ze ook definitief in de Eredivisie?