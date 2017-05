Wat werd er van de vorige clubs die uit de Jupiler League vielen?

Buiten misschien de supporters van FC Dordrecht is er geen enkele winnaar bij het gegeven dat Achilles '29 een paar uur voor de laatste wedstrijd van het seizoen te horen kreeg dat het drie punten in mindering kreeg. De Groesbekers hadden de hoop om zich op eigen kracht veilig te spelen, maar na de sanctie uit Zeist werd de slotdag van de Jupiler League op voorhand al van één van de subplots beroofd. Achilles is gedegradeerd. ELF bekijkt de vijf clubs die het meest recent aan het profvoetbal ontvallen zijn. Wat is er van hen geworden?

Achilles '29

De Groesbeekse club was toen de KNVB clubs tekort kwam een logische kandidaat om in de Jupiler League in te stromen. Zo geschiedde ook, en gedurende vier seizoenen was er profvoetbal aan De Heikant. De ploeg eindigde nooit hoger dan vijftiende en voelde nattigheid zodra er in Zeist een systeem kwam waarbij ploegen in de Jupiler League ook echt konden gaan degraderen. Na een hopeloze seizoensstart beleefde de club zowaar een heuse revival, maar door aftrek van drie punten werd de laatste kans om op eigen kracht profclub te blijven aan Achilles ontnomen.

SC Veendam

De uitwedstrijd in Oost-Groningen was bij veel voetballers reden om spontaan een pijntje in de hamstring te voelen opspelen. Sportpark De Langeleegte werd in 2013 van zijn profclub ontnomen waardoor de lange busreis niet langer op het vaste menu van de eerste divisie stond, ook hier was geldgebrek de boosdoener. Wat overblijft is de amateurclub, VV Veendam 1894. Nog af en toe speelt die club in het oude stadion. Omdat het dezelfde clubkleuren heeft, lijkt het dan net echt. Voor profvoetbal kunnen de Groningers echter alleen in de hoofdstad terecht.

AGOVV

In Apeldoorn werd in 2003 opnieuw een poging gedaan om het betaald voetbal te bestormen. Op Sportpark Berg en Bos werd tien jaar lang van alles geprobeerd om het hoofd boven water te houden. Ondanks de aanwezigheid van toekomstige sterren als Nacer Chadli, Dries Mertens en Klaas-Jan Huntelaar bij de kleine Gelderse club, moest AGOVV in 2013 terug naar waar het vandaan kwam: de amateurs. Een nieuwe terugkeer van AGOVV in het beroepsvoetbal is lichtjaren ver weg nu de club in de tweede klasse uitkomt.

RBC Roosendaal

RBC klom snel en viel sneller. Rond de eeuwwisseling drongen de West-Brabanders door tot de Eredivisie, maar na een vrij roemloze degradatie in 2006 ging het snel de verkeerde kant op. Vijf jaar later werd de stekker uit de club getrokken. Al snel werd bekend dat de oranjehemden een doorstart zouden maken in de vijfde klasse van het amateurvoetbal, onder de naam RBC. Na tussenkomst van een lokale ondernemer is het zelfs mogelijk om in het oude stadion aan te treden. De ploeg promoveerde naar de vierde klasse en heeft goede papieren om volgend seizoen nog een niveau hoger uit te komen.

HFC Haarlem

De club uit de Noord-Hollandse hoofdstad was befaamd. In het Haarlemstadion liepen in het verleden mannen als Stanley Menzo, Ruud Gullit en Barry van Galen rond, terwijl Dick Advocaat er trainer was. Ook minder getalenteerde beroemdheden, zoals Hans Kraay jr. en Johan Derksen, speelden bij de club. In 2010 echter konden de Roodbroeken de kosten van het profvoetbal niet meer ophoesten. Ook moederclub Ajax sprong niet bij, waardoor het faillissement onafwendbaar is. Plannen om voetbal op hoog niveau in Haarlem nieuw leven in te blazen, leidden nog niet tot succes en er waren plannen om het stadion te slopen. Recentelijk doken er wel geruchten op dat Red Bull haar vleugels in Haarlem zou willen uitslaan, maar hoe serieus dat was valt nog te bezien.

