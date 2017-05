PSV-talent Gudmundsson wil kansen in eerste elftal

Gudmundsson maakte twee goals en had zodoende een grote invloed op de 1-5 overwinning van Jong PSV. “Het ging lekker, we zijn erg blij met de drie punten”, zegt de IJslander in gesprek met ELF Voetbal. “Achilles ’29 ging de wedstrijd in met een intentie: alles of niets. Het speelde fel, was agressief. Dat maakte het moeilijk voor ons, maar de zege is niet in gevaar gekomen. Een mooi slotstuk van een mooi seizoen.”



PSV 1



Met zijn twee goals tegen Achilles ‘29 komt Gudmundssons seizoenstotaal uit op achttien treffers. Daarmee passeert hij teamgenoot Sam Lammers en is hij clubtopscoorder van Jong PSV. Vooral in de tweede seizoenshelft is de buitenspeler niet te stoppen geweest. In de laatste dertien wedstrijden scoorde hij veertien keer.



Toch heeft Philip Cocu hem nog geen kans gegeven in PSV 1.

Apart, omdat de Eindhovense formatie niet dik in de buitenspelers zit en andere jeugdspelers wel meeneemt naar Eredivisiewedstrijden. Waarom krijgt de gretige Gudmundsson geen kans? “Ik denk daar heel de dag aan, maar weet het niet. Het is niet iets dat ik kan controleren of waar ik grip op heb. Het enige wat ik kan doen is op het veld presteren. Daar ben ik goed mee bezig.”



Eeuwig blijft de IJslander echter niet wachten. “Ik heb nog een contract voor een jaar, maar weet niet wat de club wil. Mijn carrière moet de juiste kant op blijven gaan. Hopelijk is dat bij PSV. Maar als ik geen kans krijg, moet ik ergens anders kijken”, gelooft hij. “Nee, daar heb ik het nog niet met Cocu over gehad. Andere trainers weten wel hoe ik er in sta.”



IJsland



Eerst staat echter de zomervakantie voor de deur. Tenminste, zolang Gudmundsson niet voor het IJslandse nationale elftal wordt opgeroepen. De buitenspeler maakte in januari in China zijn debuut, maar betwijfelt of dat snel een vervolgt krijgt. “Natuurlijk hoop ik dat ik erbij zit, maar tegen China waren een paar mensen geblesseerd en speelden we niet met een A-team. Het ligt aan hoe fit de andere spelers zijn. Als zij geblesseerd zijn, kom ik pas in beeld”, aldus Gudmundsson.