Salomon Kalou: "Ik ben nog steeds de biggest fan van Feyenoord"

“ Als ze in de Champions League uitkomen, ga ik daar over nadenken”

Het is dat Kalou zaterdag in actie komt met Hertha BSC Berlin tegen RasenballSport Leipzig en een dag later een uitlooptraining heeft. Anders was Kalou er graag bij geweest. "Het is hartstikke mooi dat Feyenoord kampioen gaat worden. Ze verdienen het ook. De laatste keer was in 1999. Dat is veel te lang geleden", blikt de nu 31-jarige aanvaller tegenover ELF Voetbal vooruit op de vijftiende landstitel van de Rotterdammers.



"Feyenoord is a great club. Ook erg powerfull. Ze spelen dit seizoen erg goed. I am happy dat het nu zover is." Zondag zit hij om 14.30 uur voor de televisie. "Ik probeer alle wedstrijden van Feyenoord nog te kijken. Laatst tegen Ajax, maar ook eerder tegen PSV, heb ik gelukkig geen minuut hoeven missen. Ik ben misschien wel de biggest fan of Feyenoord."



Sekou Cissé

Door zijn drukke voetbalprogramma en de afstand is het niet gemakkelijk om regelmatig naar Rotterdam te komen. "De laatste keer dat ik een wedstrijd zag, is alweer een tijdje geleden. Toen speelde mijn vriend Sekou Cissé nog bij Feyenoord. Ik weet niet meer welke wedstrijd het was, maar ze wonnen wel. Ik voel me altijd happy als ik weer terugben in De Kuip."





Op 30 november 2003 debuteerde Kalou in de Amsterdam ArenA tegen Ajax in de Eredivisie. Tot zijn vertrek in de zomer van 2016 kwam hij tot 67 wedstrijden en 35 goals in het roodwitte shirt van de Stadionclub. "Ik heb heel veel goede herinneringen overgehouden aan mijn tijd bij Feyenoord. De mooiste? Dat was de 1-2 overwinning bij Ajax (op 28 augustus 2005, red.), waarin ik ook scoorde. De fans waren toen heel blij. En ik zelf natuurlijk ook."







Kalou, goed voor liefst 92 interlands voor de nationale ploeg van Ivoorkust, speelde in het voorjaar van 2004 ook nog elf wedstrijden (vier goals) voor Excelsior. Uitgerekend de ploeg die zondag op het eigen Woudestein als opponent fungeert in de kampioenswedstrijd. "Ik heb er vier maanden gespeeld, voordat ik terugkeerde naar Feyenoord. Een korte periode waarin ik mezelf heb ontwikkeld. Een duel tussen de twee clubs is de grote broer tegen de kleine broer. Zo voelde ik dat ook. De twee clubs zijn als een soort familie."



Terugkeer

Zijn contract bij Hertha BSC Berlin, waar hij in de zomer van 2014 belandde, loopt nog drie jaar door. Ziet Kalou zichzelf nog ooit terugkeren in De Kuip, zoals zijn maatje voorin Dirk Kuijt heeft gedaan? "Als ze in de Champions League uitkomen, ga ik daar over nadenken, haha. Ik heb het bij Feyenoord altijd erg naar mijn zin gehad. Een prachtige periode. Ze hebben me de kans gegeven om de speler te worden die ik nu ben. Ik ben en blijf de club altijd dankbaar."