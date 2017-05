Video: Doelman Toronto voorkomt op spectaculaire wijze doelpunt

Snel handelen is niet de specialiteit van Cyle Larin. Of moeten we hierbij de credits verlenen aan Alex Bono, de keeper van Toronto FC?

De 23-jarige Amerikaanse sluitpost houdt de spits van Orlando City FC in ieder geval op spectaculaire wijze van een treffer in de competitiewedstrijd tussen de twee clubs afgelopen donderdag in het BMO Field Stadium in de Canadese metropool.



Terwijl Larin de doelman heeft gepasseerd, lijkt een doelpunt aanstaande. Inderdaad lijkt. Achteraf kon Larin helemaal blij zijn. Door twee treffers van Sebastian Giovinco won Toronto FC met 2-1 van Orlando City.