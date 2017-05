'AC Milan en Barcelona strijden om Dolberg'

Als we in ieder geval Le10 Sport mogen geloven. Het Franse medium meldt dat Liverpool, dat de Deense international ook als doelwit zag, voorlopig is afgehaakt. Dolberg maakt in het shirt van Ajax een prachtig doorbraakseizoen door.



Hij was in de Eredivisie al goed voor veertien treffers, scoorde in de voorronde van de Champions League en trof afgelopen donderdag ook doel in de 4-1 zege op Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. De gevraagde transfersom is niet bekend. Die zal vrij hoog zijn, omdat Dolberg nog tot medio 2021 vastligt bij Ajax.