Heerlijk zusje Neymar scoort de nieuwe Neymar

Niemand minder dan Gabriel Barbosa, alias Gabigol, is haar nieuwe liefje. Net als Neymar begon de spits zijn carrière bij Santos. Daar deed hij ook zijn eerste bijnaam 'de nieuwe Neymar' op. De 20-jarige aanvaller draagt sinds dit seizoen het shirt van Internazionale.



Heel succesvol is hij overigens nog niet in de Italiaanse stad. Drie doelpunten maakte hij in 83 speelminuten. Buiten het veld is hij sinds kort een stuk gelukkiger.





