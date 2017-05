Jurjus staat open voor nog een jaar Jong PSV

Jurjus



Hidde Jurjus maakte na de degradatie van De Graafschap vorig seizoen de overstap naar PSV. Ondanks zijn marginale rol in het eerste elftal, heeft de doelman tot zover geen spijt van zijn overgang. “Ik wist dat Jeroen Zoet en Remko Pasveer voor mij zaten dit seizoen. Ik ben aangetrokken om de rol van de geblesseerde Luuk Koopmans over te nemen. Als keeper van Jong PSV kan ik juist terugkijken op een heel mooi jaar”, zegt Jurjus in gesprek met ELF Voetbal. “Het enige waar ik ontevreden over ben, is dat ik voor mijn gevoel een paar wedstrijden niet goed gespeeld heb. Meer negatiefs kan ik niet zeggen over dit seizoen.”



Voor Jurjus wacht een interessante zomer. Waarschijnlijk zullen er enkele mutaties binnen het keepersgilde van PSV plaatsvinden. “We hebben op dit moment vier keepers voor volgend seizoen. Ik denk niet die situatie zo blijft”, aldus Jurjus. “Het is afwachten wat Jeroen doet, het is afwachten wat Remko en Luuk doen. Dat weet ik allemaal nog niet. Ik ben in ieder geval blij dat ik dit jaar goed heb afgesloten.”



“Volgend seizoen ga ik hier verder of kan ik misschien een jaartje ergens anders spelen. Beide opties staan voor mij open. We moeten kijken wat er gebeurt”, vervolgt de jonge doelman. “PSV heeft de intentie mij zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Als de club denkt dat nog een jaar in Jong het beste is, dan twijfel ik daar niet aan. Ik zal nooit zeggen dat ik niet in dit elftal wil spelen.”



Alberto



Ik tegenstelling tot Jurjus heeft Suently Alberto zijn debuut voor PSV al gemaakt. In het seizoen 2014/15 mocht de verdediger in de blessuretijd invallen tegen Heracles Almelo. Bij dat ene optreden is de teller echter gestokt, maar bij Jong PSV heeft Alberto zich wel ontwikkeld tot een gewaardeerde kracht. Hij speelde in totaal 31 wedstrijden.



“Ik denk dat ik terug kan kijken op een goed jaar. Vooral na de winter heb ik bijna alle wedstrijden gespeeld. Ik ben blij dat ik zoveel minuten heb mogen maken dit seizoen en de vierde plek is een fantastische klassering voor Jong PSV”, vindt Alberto.



De verdediger debuteerde in het eerste elftal als centrale verdediger, maar speelt bij Jong PSV dit seizoen voornamelijk als linksback. Alberto is blij dat hij op beide plekken kan spelen. “Mijn voorkeur ligt bij een rol als centrale verdediger, maar als linksback spelen doe ik met veel plezier. Het heeft alleen maar voordelen. Het is goed voor mijn ontwikkeling en het maakt me interessanter voor coaches om in te zetten. Je wordt er beter van, want je komt in andere situaties terecht. Als centrale verdediger weet ik nu bijvoorbeeld hoe ik beter rugdekking kan geven. Dat zijn kleine dingen, maar dragen wel bij aan mijn ontwikkeling.”



Ook bij Alberto willen we graag zijn verwachtingen van komend seizoen weten. Veel kan hij er echter niet over delen. “Ik vind het moeilijk daar iets over te zeggen. Er komt een nieuwe trainer bij Jong PSV en ik weet niet wat er bij het eerste gaat gebeuren. Een verhuur kan een optie zijn, maar alle Eredivisieclubs zijn nog in competitie en bezig met dit seizoen. Laten we eerst lekker van de vakantie genieten”, besluit hij.