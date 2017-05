Esm: Kylian Mbappé Speler van de Maand April

Niet voor niets natuurlijk. Het Franse toptalent speelde een cruciale rol in de kwartfinale van de Champions League. Op bezoek bij Borussia Dortmund nam hij twee prachtige treffers voor zijn rekening. Tijdens de return in eigen huis opende hij de score tegen de Duitse topclub, waardoor AS Monaco voor het eerst sinds veertien jaar in de halve finale staat.



In competitieverband voegde Mbappé daar doelpunten tegen Olympique Lyon en Toulouse aan toe. Omdat So Foot nog steeds niet mee mag stemmen en Gazzetta dello Sport pas in het nieuwe seizoen stemgerechtigd is, bleken de dertien stemmen op Mbappé tevens een unicum en werd hij de jongste speler van de maand uit de historie.



Op de tweede plaats eindigde Marcelo. De linksback van Real Madrid kende ook een uitstekende maand en werd enkel niet genoemd door Tipsbladet. Zijn aanvallende acties waren nauwelijks te houden voor de defensie van Bayern München in de kwartfinale van het kampioenenbal. Vorige week vrijdag tekende de Braziliaanse international vier minuten voor tijd ook nog voor de winnende treffer in de lastige thuiswedstrijd tegen Valencia (2-1).



Lionel Messi nam de laagste trede in van het erepodium. De steraanvaller van FC Barcelona zorgde op 23 april voor een hoogtepunt door zijn vijfhonderdste treffer in het shirt van de Catalaanse club aan te tekenen. Dat deed het Argentijnse voetbalwonder nota bene in de slotseconde van El Clásico in het Estadio Santiago Bernabeu.





Door de 2-3 zege is Real Madrid bovendien weer volledig terug in de race om het kampioenschap. Messi maakte twee treffers tegen Real Madrid. Ook was hij goed voor een dubbele goal tegen Real Sociedad (15 april) en Osasuna (26 april). Goed voor elf stemmen. Alleen de Duitse partners Frankfurter Allgemeine Zeitung en Kicker Sportmagazin sloegen Messi over.



Cristiano Ronaldo ontving tien stemmen. Alleen ELF Voetbal, GOAL News en Tipsbladet namen de Portugese steraanvaller van Real Madrid niet op in haar selecties. De flamboyante international scoorde vijf doelpunten in de twee confrontaties tegen FC Bayern München in de Champions League. In competitieverband scoorde hij enkel tegen Valencia.



Stemmen op Nederlandse spelers bleken weer schaars. Davy Klaassen kreeg een stem van GOAL News en Bas Dost werd door ELF Voetbal opgenomen in haar ELFtal. Klaassen was ook de enige speler uit de Eredivisie die werd genoemd. Ook twee Belgen kregen een stem. ELF Voetbal koos voor Eden Hazard van Chelsea, De Telegraaf voor Jan Vertonghen van Tottenham Hotspur.



Het ELFtal van de maand is een initiatief van de ESM, de Europese samenwerkingsorganisatie van vijftien Europese (sport)dagbladen en -tijdschriften. Naast ELF Voetbal vormt De Telegraaf de Nederlandse afvaardiging. De overige dertien leden: Kicker Sportmagazin, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Duitsland), Sport/Voetbalmagazine (België), World Soccer Magazine (Engeland), So Foot (Frankrijk), A Bola (Portugal), Marca (Spanje), Tipsbladet (Denemarken), Gazzetta dello Sport (Italië), Nemzeti Sport (Hongarije), GOAL News (Griekenland), Fanatik (Turkije) en SportExpress (Rusland). Ook de Gouden Schoen vormt een gezamenlijk initiatief. Deze wordt door ondergetekende bijgehouden op de burelen van ELF Voetbal.



XI van de maand April

ESM

1. Gianluigi Buffon (Juventus) - 9 stemmen

2. Dani Carvajal (Real Madrid) - 5 stemmen

3. Leonardo Bonucci (Juventus) - 8 stemmen

4. Giorgio Chiellini (Juventus) - 5 stemmen

5. Marcelo (Real Madrid) - 12 stemmen

6. Isco (Real Madrid) - 4 stemmen

7. Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) - 5 stemmen

8. Paulo Dybala (Juventus) - 6 stemmen

9. Kylian Mbappeé(AS Monaco) - 13 stemmen

10. Lionel Messi (FC Barcelona) - 11 stemmen

11. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 10 stemmen



ELF Voetbal

1. Gianluigi Buffon (Juventus)

2. Dani Alves (Juventus)

3. Shkodran Mustafi (Arsenal)

4. Giorgio Chiellini (Juventus)

5. Marcelo (Real Madrid)

6. Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)

7. Mesut Özil (Arsenal)

8. Eden Hazard (Chelsea)

9. Lionel Messi (FC Barcelona)

10. Kylian Mbappé (AS Monaco)

11. Bas Dost (Sporting Clube de Portugal)