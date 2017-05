RB Leipzig verzekerd van groepsfase CL, of toch niet?

Dankzij een 1-4 overwinning op subtopper Hertha BSC is RB Leipzig op papier verzekerd van de groepsfase in de Champions League. De ploeg van Ralph Hasenhüttl kan met nog twee wedstrijden voor de boeg niet meer worden ingehaald door Borussia Dortmund en TSG Hoffenheim. Toch blijft Leipzig de komende tijd in spanning.



Leicester

Dit seizoen wordt Leipzig op veel vlakken vergeleken met het Leicester City van vorig jaar. Onder leiding van Claudio Ranieri verbaasden The Foxes vriend en vijand door er met de titel in Engeland vandoor te gaan. Hasenhüttl presteert met zijn selectie een vergelijkbaar kunststukje door zich te plaatsen voor de Champions League, terwijl Leipzig in de voorbereiding op het huidige seizoen werd gezien als een degradatiekandidaat.





Veel gelijkenissen met 'de grote drie' van Leicester



Niet alleen de teamprestatie doet denken aan het wonder van Leicester, ook de sleutelfiguren delen veel overeenkomsten. Zo is snelheidsduivel Timo Werner een kopie van Jamie Vardy en is de kleine Naby Keïta bij Leipzig net zo belangrijk als N'Golo Kanté vorig seizoen een hoofdrol speelde bij Leicester. Ook dribbelaar Emil Forsberg vertoont door zijn assists en passeerbewegingen grote gelijkenissen met Riyad Mahrez.



UEFA

Leicester ging destijds door het kampioenschap rechtstreeks naar de groepsfase van het miljardenbal. In principe is hetzelfde weggelegd voor Leipzig, maar de kans bestaat dat de UEFA dwarsligt. Van de Europese voetbalbond mag slechts één club van dezelfde hoofdsponsor deelnemen aan de Champions League. Hiermee wil de UEFA competitievervalsing tegengaan. Hoewel RB Leipzig officieel naar de naam RasenBallsport Leipzig luistert, is dit vanzelfsprekend een dekmantel van sponsor Red Bull.



Net als ieder jaar staat Red Bull Salzburg bovenaan in de Oostenrijkse competitie. Het kampioenschap kan betekenen dat RB Leipzig wordt uitgesloten van deelname aan de Champions League. Salzburg eindigt dit seizoen namelijk op een hogere positie dan hun Duitse 'collega's', waardoor de Oostenrijkers volgens de regels eerder recht hebben op een plaats in het Europese eindtoernooi.





RB Salzburg schakelde in 2014 Ajax nog uit in de Europa League



Het is nog altijd wachten op een definitief besluit van de UEFA. Hasenhüttl en zijn spelers blijven de komende weken in twijfel. De club zelf geeft aan hoopvol te zijn en geen reden te zien tot twijfel, maar de zaak blijft onduidelijk. Het is de vraag of Leipzig volgend seizoen kan uitkijken naar een eventuele thuiswedstrijd tegen Real Madrid, of dat er net als dit jaar slechts wedstrijden tegen Eintracht Frankfurt en Werder Bremen op de kalender staan.