Deze vijf 'kampioenswedstrijden' verliepen anders dan verwacht

Feyenoord staat op het punt om voor het eerst sinds 1999 landskampioen te worden. Daarvoor hoeft de ploeg van Van Bronckhorst alleen nog 'even' van Excelsior te winnen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Deze wedstrijden werden vooraf als 'kampioenswedstrijd' bestempeld, maar eindigden in een anticlimax.

29 april 2007: Excelsior - AZ (3-2)

Het eerste landskampioenschap sinds 1981. Dat stond er voor AZ op het spel in de ontmoeting met Excelsior op Woudestein in 2007. Excelsior kon de nacompetitie al niet meer ontlopen en speelde dus nergens meer om. Iedereen in Alkmaar ging al uit van een feestje na de wedstrijd. Het liep echter anders. Tot twee keer toe had AZ een antwoord op een goal van de Rotterdammers, maar na de 3-2 van Excelsior was het klaar. De titel ging óf naar Amsterdam, óf naar Eindhoven, maar AZ stond in ieder geval met lege handen.

29 april 2007: Willem II - Ajax (0-2)

Tijdens Excelsior - AZ waren er twee andere wedstrijden bezig: PSV - Vitesse en Willem II - Ajax. Zowel PSV, als Ajax, als AZ stond voor aanvang van speelronde 34 op 72 punten. De ploegen hadden daarom slechts één 'simpel' doel: zo veel mogelijk scoren. AZ had wat doelsaldo betreft de beste papieren, maar slaagde er dus niet in om te winnen. Ajax, dat na de Alkmaarders het beste doelsaldo had, boekte in Tilburg wel een overwinning, maar de 0-2 bleek niet genoeg. In eigen huis versloeg PSV Vitesse met 5-1, waardoor de Eindhovenaren er uiteindelijk met de titel vandoor gingen.

18 april 2009: AZ - Vitesse (1-2)

Ook in kampioensjaar 2009 ging het nog bijna mis voor AZ. Als de ploeg van Louis van Gaal in eigen huis Vitesse wist te verslaan, of zelfs maar een punt wist te pakken, kon concurrent Ajax er niet meer voorbij. De Alkmaarders kwamen op voorsprong, maar doelpunten van Ricky van Wolfswinkel en Alexander Büttner verpestten het Alkmaarse feestje. Overigens werd AZ door een misstap van Ajax de volgende dag alsnog kampioen: de Amsterdammers gingen met 6-2 onderuit bij PSV.

27 maart 2017: Jong Vitesse - Jong AZ (2-2)

Ook dit seizoen was het Büttner die namens Vitesse een kampioensfeestje van AZ uitstelde. Niet in de Eredivisie, maar in de Tweede Divisie. Met een goal en een assist hield hij met Jong Vitesse Jong AZ op een gelijkspel. Een week later werd de ploeg overigens zonder te spelen wel kampioen; concurrent De Treffers liet tegen BVV Barendrecht punten liggen.

8 mei 2016: De Graafschap - Ajax (1-1)

Bryan Smeets, een naam die in Amsterdam na een jaar nog steeds niet populair zal zijn. Een schot van iets buiten de zestien belandde achter doelman Jasper Cillessen. Het kostte Ajax niet alleen twee punten, maar daarmee ook de titel. Deze ging naar PSV, dat in Zwolle wel gewoon wist te winnen.