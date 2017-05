Knotsgekke slotdag in Engeland gaat de wereld over

In de Eredivisie lijkt de titelrace inmiddels gelopen. Toch liet de Engelse vierde divisie vandaag zien dat het voor Feyenoord nog niet over is 'until the fat lady sings'. Het werd een zaterdag die bij veel Engelse fans nog lang in het geheugen gegrift zal staan.

Het beloofde een spannende laatste speelronde te worden in de League Two, het vierde niveau in Engeland. Er waren nog een aantal ploegen in de race om de play-offs en ook in de onderste regionen waren de kaarten nog niet geschud. Alsof dat nog niet voldoende ingrediënten waren voor een interessant competitieslot werd de titelstrijd plots ook nog spannend. Werkelijk iedere positie op de ranglijst bleef tot de allerlaatste seconde voor het grijpen.



Kampioenschap

Alles wees erop dat Doncaster Rovers er met de titel vandoor zou gaan. De koploper domineerde vrijwel het hele seizoen en nam het op tegen degradatiekandidaat Hartlepool United. Na een half uur kwam Rovers op voorsprong en maakte Doncaster zich alvast op voor het kampioensfeest.



Hoe cliché het ook is, onderschatting ligt altijd op de loer. Ook de spelers van Doncaster waren met hun gedachten al bij de titel en gaven de wedstrijd hopeloos uit handen. Tien minuten voor tijd zorgde Devante Rodney met zijn tweede doelpunt van de avond voor de genadeklap. Doncaster kon de titel vergeten.



Plymouth Argyle zou bij onverwachts puntenverlies van Doncaster de lachende tweede moeten worden. Desalniettemin kwam Argyle niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij promovendus Grimsby Town. Tegen alle verwachtingen in ging Portsmouth er uiteindelijk met de titel vandoor. Pompey maakte gehakt van Cheltenham Town en mocht zich na een ruime 6-1 overwinning kampioen van de League Two noemen.



De Pompey-fans hadden lak aan de boodschap van de stadionspeaker.

Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo 1. Portsmouth 46 26 9 11 87 +39 2. Plymouth 46 26 9 11 87 +25 3. Doncaster 46 25 10 11 85 +30



Play-offs

In Engeland mogen vier ploegen via play-offs proberen om promotie te bereiken. Luton Town en Exeter waren al verzekerd van een plaats in de play-offs, de andere twee tickets bleven onverdeeld. Voor aanvang van de laatste speelronde waren er liefst zeven clubs met 65 tot 68 punten, waardoor het op alle velden interessant bleef tot de laatste snik.



Carlisle United en Blackpool kwamen uiteindelijk als sterkst uit de strijd en stelden hun plek in de play-offs veilig. Stevenage, Cambridge en Mansfield wonnen niet en spelen ook volgend seizoen hoe dan ook in de League Two.





Blackpool kwam in het seizoen 2010/11 nog uit in de Premier League



Degradatie

Ook in de kelder van de competitie bleef het ongekend spannend tussen Hartlepool United en Newport County. Beide ploegen moesten zich op de laatste speeldag handhaven. Sky Sports-verslaggever Jeff Stelling is uitgesproken supporter van Hartlepool. Na de winnende goal van zijn ploeg kon hij zich niet beheersen en ging hij volledig los voor de camera. Het mocht niet baten. Één minuut voor tijd wist Newport County alsnog te winnen van Notts County, waardoor Hartlepool toch degradeerde uit de Football League.





SCENES! Hartlepool take the lead against Doncaster, which means as it stands they stay up! Jeff can't believe it! https://t.co/xz7gs21HD4 — Soccer Saturday (@SoccerSaturday) 6 mei 2017

Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo 22. Newport 46 12 12 22 48 -22 23. Hartlepool 46 11 13 22 46 -21 24. Leyton Orient 46 10 6 30 36 -40



Mocht u zich afvragen waar Jens Janse zich tegenwoordig uithangt, hij scoorde vandaag voor het reeds gedegradeerde Leyton Orient. In het programmaboekje werd voor de aftrap niet bepaald de loftrompet gestoken over de voormalig rechtsback van Willem II en NAC Breda.