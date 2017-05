LIVE: Volg hier alles rond Feyenoord op weg naar de Coolsingel

12.01 uur

De iets te enthousiaste supporter in de lichtmast staat inmiddels weer met beide voeten op de grond.

De man komt veilig naar beneden. Het loopt gelukkig allemaal goed af. pic.twitter.com/gzT3W4puqZ — Rypke Bakker (@RypkeBakker) 7 mei 2017

12.00 uur

De Coolsingel begint al aardig vol te stromen...

Volop drukte rond de Coolsingel en de straten eromheen. Pakt #Feyenoord straks de 15e landstitel uit de clubhistorie? #excfey pic.twitter.com/VVnrduk8RL — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 7 mei 2017

11.45 uur

Onze reporter Lars van Mil is al op de Coolsingel. De sfeer zit er al goed in!

Onze speciale verslaggever Lars is de hele dag te vinden rond de Coolsingel. Stemming bij supporters van Feyenoord?src=hash">#Feyenoord zit er al vroeg in. pic.twitter.com/6bON2F2iU3 — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 7 mei 2017

11.40 uur

Salomon Kalou kijkt ook uit naar het aanstaande kampioenschap van Feyenoord, zegt hij in een interview met ELF Voetbal. "Het is hartstikke mooi dat Feyenoord kampioen gaat worden. Ze verdienen het ook. De laatste keer was in 1999. Dat is veel te lang geleden. Feyenoord is a great club. Ook erg powerfull. Ze spelen dit seizoen erg goed. I am happy dat het nu zover is. Ik probeer alle wedstrijden van Feyenoord nog te kijken. Laatst tegen Ajax, maar ook eerder tegen PSV, heb ik gelukkig geen minuut hoeven missen. Ik ben misschien wel de biggest fan of Feyenoord", aldus Kalou, nu in dienst van Hertha BSC. Lees het volledige interview met Kalou HIER!



11.35 uur

Wij spraken in aanloop naar Excelsior - Feyenoord met oud-keeper Jerzy Dudek. De Pool mag de schaal uitreiken als Feyenoord op Woudestein kampioen wordt. "Ik ben de resultaten van Feyenoord altijd blijven volgen. Ook dit seizoen. Ik heb niet alle wedstrijden gezien, maar via de Poolse televisie kreeg ik toch af en toe de kans om enkele duels te bekijken. Feyenoord was al snel op de goede weg en heeft die vorm gelukkig vastgehouden. Ik gun het Jean-Paul van Gastel en Giovanni van Bronckhorst van harte. Ik heb nog met ze samengespeeld en we konden het altijd goed met elkaar vinden. Jean-Paul is voor zijn trainerscursus nog bij Real Madrid geweest, toen ik daar onder contract stond. Met een groep Nederlandse trainers liepen ze mee. Toen heb ik hem nog een hele tijd gesproken. Jean-Paul was de beste speler uit het kampioensteam van 1999. Naar Giovanni stuur ik nog wel eens een sms'je", aldus Dudek. Lees het volledige interview met de oud-keeper HIER.



11.25 uur

De familie Elia is klaar voor de kampioenswedstrijd!



#laathetlukken @familyelia Een bericht gedeeld door Eljero Elia (@eljeroelia) op7 Mei 2017 om 12:19 PDT



11.15 uur

Een vooruitblik van Feyenoord TV op de wedstrijd tegen Excelsior.



11.00 uur

De eerste Feyenoord-fan heeft zijn plekje gevonden...