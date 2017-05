Het kampioensjaar van Feyenoord in beeld

OPEN DAG | Selfies met de dan nog vrij onbekende Nicolai Jörgensen.







JOHAN CRUIJFF SCHAAL | PSV wint met 1-0 door een goal van Davy Pröpper.





FC GRONINGEN - FEYENOORD | Eljero Elia is de grote man bij de eerste competitiewedstrijd in De Euroborg: 0-5. Elia scoort drie keer en kan wel lachen om de blessure aan zijn vinger...







PSV - FEYENOORD | Revanche voor de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal. Verdediger Eric Botteghin schiet Feyenoord in Eindhoven naar een overwinning die Rotterdam hoopt geeft.







FEYENOORD - AJAX | De eerste Klassieker eindigt onbeslist. Dirk Kuyt bezorgt Feyenoord een punt nadat Kasper Dolberg scoorde voor Ajax.







GO AHEAD EAGLES - FEYENOORD | De eerste tegenslag voor Feyenoord. In Deventer is Go Ahead Eagles te sterk. Jarchinio Antonia maakt het enige doelpunt op De Adelaarshorst.







FEYENOORD - PSV | Een cruciale overwinning in de strijd om de landstitel. Jeroen Zoet bezorgt Feyenoord met een eigen doelpunt drie punten. De doellijntechnologie biedt uitsluitsel in De Kuip.







SPARTA - FEYENOORD | En dan gaat het verrassend mis in Rotterdam, op bezoek bij buurman Sparta. Matthias Pogba kopt de Spartanen naar een verrassende zege op koploper Feyenoord, dat de hete adem van Ajax in de nek voelt.







DIRK KUYT | Hij is niet langer zeker van een basisplaats en zit vaker op de bank dan hij zou willen, maar Kuyt blijft van waarde. Ook als invaller. Bovendien is Kuyt captain als hij speelt.







SC HEERENVEEN - FEYENOORD | Een vooraf lastige uitwedstrijd bij sc Heerenveen wordt met 1-2 gewonnen. Tonny Vilhena is de grote man. Hij maakte de winnende goal in Friesland.







AJAX - FEYENOORD | Feyenoord verliest in de Amsterdam ArenA met 2-1 van Ajax, waardoor de Amsterdammers een stap dichter bij de eerste plaats komten. De spanning neemt weer toe.







FEYENOORD - GO AHEAD EAGLES | Opluchting in De Kuip: Go Ahead wordt met 8-0 van de mat geveegd. De eerste plaats blijft in handen op weg naar het slot van de competitie.







VITESSE - FEYENOORD | De felbegeerde titel komt heel dichtbij voor Rotterdam. Topscorer Nicolai Jörgensen schiet weer te hulp. Feyenoord wint bij Vitesse en ziet Ajax later op de avond verliezen bij PSV.









EXCELSIOR - FEYENOORD | Wat de dag van het titelfeest had moeten worden, wordt een dag van deceptie. Feyenoord gaat kansloos met 3-0 onderuit en houdt nog één kans over om de titel te pakken.





FEYENOORD - HERACLES ALMELO | Koning Kuyt doet het. Drie keer in misschien wel zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. Na achttien jaar is het weer zo ver. Feyenoord is de beste van Nederland.