Excelsior is voor Feyenoord de ideale kampioenstegenstander

Liefst 34 van de 39 ontmoetingen in de Eredivisie resulteerden in een zege voor Feyenoord. Daarin werden in totaal liefst 114 doelpunten gemaakt door de aanstaande landskampioen. De meeste in de 7-0 zege van 1972. In 1973, 1987 en 2003 voltooide de Stadionclub een zesklapper, met twee 6-1 zeges en een 6-2 overwinning.



De laatste negen wedstrijden op rij eindigden zelfs allemaal in een overwinning voor Feyenoord. Inclusief de 4-0 bekerwinst eerder dit seizoen, wat overigens de allereerste confrontatie in de beker uit de historie betekende. En Excelsior? Dat boekte voor het laatste een driepunter op 15 augustus 2008, toen Guyon Fernandez diep in de extra tijd de 3-2 binnenknalde.



Drie jaar daarvoor pakten de Woudesteinbewoners ook de zege. Toen zetten Michel van Guldener en Geert den Ouden de thuisclub al snel op een 2-0 voorsprong. De aansluitingstreffer van Danny Buijs volgde (te) laat. Doelpunten zijn zondagmiddag in ieder geval gegarandeerd. Een 0-0 uitslag kende de Rotterdamse stadsderby nog nooit.



De balans in de Eredivisie

Winst Excelsior Winst Feyenoord Gelijkspel Doelpunten Excelsior Doelpunten Feyenoord

4 34 1 39 114

Bij Excelsior

3 16 0 22 60

Bij Feyenoord

1 1 18 17 54

De laatste tien confrontaties







15 augustus 2008, sbv Excelsior - Feyenoord 3-2

29. Fernandez 1-0, 41. Vlaar 1-1, 74. Nelom (eigen doelpunt) 1-2, 77. Bovenberg 2-2, 90+3. Fernandez 3-2. Scheidsrechter: Liesveld, toeschouwers: 3.600.





12 december 2010, Feyenoord - sbv Excelsior 1-0

22. Castaignos 1-0. Scheidsrechter: Makkelie, toeschouwers: 37.500.



5 augustus 2011, sbv Excelsior - Feyenoord 0-2

55. Fernandez 0-1, 71. Van Steensel (eigen doelpunt) 0-2. Scheidsrechter: Vink, toeschouwers: 3.518.



14 april 2012, Feyenoord - sbv Excelsior 3-0

8. Guidetti 1-0, 48. Clasie 2-0, 58. Cabral 3-0. Scheidsrechter: Van Boekel, toeschouwers: 48.000.







6 december 2014, sbv Excelsior - Feyenoord 2-5

6. Kazim-Richards 0-1, 17. Boëtius 0-2, 27. Immers 0-3, 51. Stans 1-3, 57. Toornstra 1-4, 62. Immers 1-5, 86. Van Beek (eigen doelpunt) 2-5. Scheidsrechter: Van Boekel, toeschouwers: 3.541.



22 februari 2015, Feyenoord - sbv Excelsior 3-2

7. Van Weert 0-1, 30. Van Weert 0-2, 50. Kazim-Richards 1-2, 77. Toornstra 2-2, 79. Immers 3-2. Scheidsrechter: Gözübüyük, toeschouwers: 45.500.



28 november 2015, sbv Excelsior - Feyenoord 2-4

2. Kuijt 0-1, 36. Kramer 0-2, 44. Van Mieghem 1-2, 55. Kramer 1-3, 71. Kramer 1-4, 86. Van Weert 2-4. Scheidsrechter: Braamhaar, toeschouwers: 3.750.







2 april 2016, Feyenoord - sbv Excelsior 3-0

21. Kuijt 1-0, 33. Elia 2-0, 59. Kuijt 3-0. Scheidsrechter: Liesveld, toeschouwers: 46.500.







27 augustus 2016, Feyenoord - sbv Excelsior 4-1

26. Elbers 0-1, 44. Jörgensen 1-1, 59. Kuijt 2-1, 61. Berghuis 3-1, 65. Toornstra 4-1. Scheidsrechter: Liesveld, toeschouwers: 47.000.







26 oktober 2016, Feyenoord - sbv Excelsior 4-0 (KNVB Beker)

48. Elia 1-0, 50. Botteghin 2-0, 75. Toornstra 3-0, 84. Vejinovic 4-0. Scheidsrechter: Blom, toeschouwers: 37.000.