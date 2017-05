Hoe Excelsior het kampioensfeest van Feyenoord uitstelde

16.19 uur

Het is afgelopen in Rotterdam! Wat een deceptie voor Feyenoord. Volgende week moet het dan gebeuren tegen Heracles!



16.06 uur

Vilhena krijgt geel en is daardoor geschorst voor de wedstrijd tegen Heracles.



16.04 uur

Feyenoord is compleet uit het veld geslagen door de snelle goals van Excelsior. Volgende week moet het dan gebeuren tegen Heracles Almelo.



15.59 uur

Feest in Amsterdam. Ajax loopt uit naar 4-0: Mateo Cassierra!



15.56 uur

Ondertussen in de Amsterdam ArenA



15.51 uur

3-0! Ryan Koolwijk scoort vanuit een vrije trap!



15.49 uur

Kan Feyenoord dit nog goedmaken? Wat een stunt van Excelsior!



15.46 uur

2-0 voor EXCELSIOR! Elbers scoort! Wat is hier aan de hand?!

15.42 uur

1-0 voor EXCELSIOR! Hasselbaink scoort!

15.36 uur

Ajax komt op 3-0! Doelpunt Frenkie de Jong!

Ajax komt op 3-0 tegen Go Ahead. Frenkie de Jong scoort. #excfey #ajagae pic.twitter.com/mxk4DEKAMs — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 7 mei 2017

15.32 uur

De tweede helft gaat beginnen!



15.16 uur

Rust in Rotterdam. Feyenoord was nog dicht bij de openingsgoal. Maar het blijft spannend.



15.15 uur

VILHENA! Hahn plukt de bal uit een vrije trap van Vilhena net onder de lat vandaan!



15.13 uur

KONGOLO! Bijna 0-1! De linksback kopt de bal uit een vrije trap net naast...



15.10 uur

Het loopt nog niet soepel bij Feyenoord. Excelsior is tot dusver een taaie tegenstander.



15.03 uur

2-0 in Amsterdam. Kasper Dolberg verdubbelt de voorsprong tegen Go Ahead. Feyenoord moet dus winnen om vandaag kampioen te worden.



14.57 uur

Tonny Vilhena! Hij schiet in kansrijke positie over het doel van Hahn!



14.55 uur

Ondertussen in Amsterdam: Ajax komt op 1-0 tegen Go Ahead Eagles. Justin Kluivert scoort.



14.52 uur

Ook Excelsior is dreigend. Het schot van Nigel Hasselbaink belandt in de handen van Brad Jones.



14.48 uur

De eerste serieuze kans voor Feyenoord! Warner Hahn redt op een punter van Karim El Ahmadi!



14.40 uur

De wedstrijd is tien minuten bezig, maar nog geen grote kansen voor Excelsior en Feyenoord.



14.35 uur

Ondertussen in De Kuip

14.30 uur

De kampioenswedstrijd van Feyenoord is begonnen!

14.28 uur

De Feyenoorders kunnen vandaag historie schrijven

14.25 uur

De wedstrijd in Rotterdam staat op het punt van beginnen!