LIVE: Mis niets van de kampioenswedstrijd van Feyenoord!

15.10 uur

Het loopt nog niet soepel bij Feyenoord. Excelsior is tot dusver een taaie tegenstander.



15.03 uur

2-0 in Amsterdam. Kasper Dolberg verdubbelt de voorsprong tegen Go Ahead. Feyenoord moet dus winnen om vandaag kampioen te worden.



14.57 uur

Tonny Vilhena! Hij schiet in kansrijke positie over het doel van Hahn!



14.55 uur

Ondertussen in Amsterdam: Ajax komt op 1-0 tegen Go Ahead Eagles. Justin Kluivert scoort.



14.52 uur

Ook Excelsior is dreigend. Het schot van Nigel Hasselbaink belandt in de handen van Brad Jones.



14.48 uur

De eerste serieuze kans voor Feyenoord! Warner Hahn redt op een punter van Karim El Ahmadi!



14.40 uur

De wedstrijd is tien minuten bezig, maar nog geen grote kansen voor Excelsior en Feyenoord.



14.35 uur

Ondertussen in De Kuip

14.30 uur

De kampioenswedstrijd van Feyenoord is begonnen!

14.28 uur

De Feyenoorders kunnen vandaag historie schrijven

14.25 uur

De wedstrijd in Rotterdam staat op het punt van beginnen!