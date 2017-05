De kampioensploeg van Feyenoord 1999: Wat doen de spelers nu?

Trainer Leo Beenhakker beschikte over een selectie van liefst dertig spelers. Waar zijn ze nu actief? Of wat doen ze? ELF Voetbal zet het op een rij:



Doel

1. Jerzy Dudek

23-3-1973. 34 wedstrijden (0 goals). 2.998 minuten.



De Poolse doelman was enorm populair. Nog steeds trouwens. Hij mag zondagmiddag de kampioensschaal uitreiken. Dudek stond 5,5 jaar bij Feyenoord onder de lat en verdiende een transfer naar Liverpool waarmee hij de Champions League won. Daarna stond hij ook als tweede doelman bij Real Madrid onder contract. Dudek was UEFA-ambassadeur en fungeert nu in diezelfde functie bij zijn eigen voetbalschool in Kraków. Hij verricht ook analysewerkzaamheden voor de Poolse zender TVP1.





26. Ronald Graafland

30-4-1979. geen wedstrijden.



Was derde doelman van de kampioensploeg. Later wel eerste doelman bij Excelsior en Vitesse. Bij Ajax en later ook Feyenoord echter weer derde keus. Op 3 mei 2014 maakte Graafland na achttien jaar zijn debuut voor Feyenoord. Daarmee de oudste debutant sinds Michael Mols (36) op 1 september 2007. Nu is Graafland keeperstrainer van Excelsior.



21. Edwin Zoetebier

7-5-1970. 1 wedstrijd (0 goals). 61 minuten.



Reservedoelman vertrok in de zomer van 2000 uit Rotterdam en koos voor Vitesse. Keerde daarna terug in De Kuip om via PSV en NAC zijn loopbaan af te sluiten. Van 2008 en 2011 was hij keeperstrainer bij FC Volendam. Een rol die hij in 2015 weer oppakte. Ook is hij eigenaar van Goalie Keeperswear, een Volendamse sportwinkel met keepersartikelen.



Verdediging

25. Patrick Allotey

13-12-1978. 1 wedstrijd (0 goals). 90 minuten.



De Ghanees speelde slechts vijf officiële wedstrijden voor Feyenoord. In 2005 zakte hij in elkaar als toeschouwer bij een training van het Ghanees voetbalelftal. Allotey overleed op 27 juni 2007 op 28-jarige leeftijd in het Korle Bu Teaching Hospital in zijn geboortestad. Hij leed al langer aan hypoglykemie.



27. René Bot

1 wedstrijd (0 goals). 6 minuten.



De spijkerharde verdediger vertrok in december 1998 naar De Graafschap, waar hij in 10,5 jaar (!) uitgroeide tot cultheld. Daarna speelde hij mede door blessureleed nog elf wedstrijden voor AGOVV Apeldoorn. Daarna werd hij speler en later ook trainer van FC Presikhaaf. Bij De Graafschap verkocht hij nog het Broodje Bot. Nu is hij personal trainer.



23. Henk Fraser

7-7-1966. geen wedstrijden.



Was in zijn laatste seizoen als profvoetballer alleen maar geblesseerd. De zesvoudig Oranje-international werd daarna trainer. Eerst bij de PSV jeugd, later als assistent van ADO Den Haag en Jong Oranje. In 2014 werd hij hoofdtrainer van ADO Den Haag. Sinds juli 2016 bekleedt hij die functie bij Vitesse.



22. Ulrich van Gobbel

16-1-1971. 27 wedstrijden (1 goal). 2.405 minuten.



De belangrijke schakel uit de kampioensploeg zette in 2002 vanwege blessureleed een punt achter zijn loopbaan. Hij ging daarna spelers begeleiden, zette een eigen zaak in exotische producten op en werd trainer in het amateurelftal. Nu is hij jeugdtrainer van Feyenoord. In mei 2016 verscheen zijn biografie Uli! Uli!, geschreven door Jules van der Wardt.





15. Patricio Graff

18-11-1975. 4 wedstrijden (0 goals). 292 minuten.



De linksback vertrok in 2000 bij Feyenoord. Speelde daarna voor FC Den Bosch, Sporting Gijón, Rayo Vallecano, CD Numancia, Hércules CF en Gimnasia y Esgrima de la Plate. Was anderhalf jaar geleden nog assistent-trainer van CD O'Higgins.



2. Christian Gyan

2-11-1978. 12 wedstrijden (1 goal). 783 minuten.



Speelde tot de zomer van 2007 voor Feyenoord. Via uitstapjes bij TPS Turku, Wrexham AFC en RoPS Rovaniemi belandde hij bij Leonidas in de Zondag Hoofdklasse. Financieel ging het Gyan echter niet voor de wind. Via een sponsor van Feyenoord werkt hij sinds 2011 in de haven van Rotterdam. Tevens is hij actief voor Feyenoord Soccer Schools.



20. Ferry de Haan

12-9-1972. 9 wedstrijden (0 goals). 564 minuten.



Nadat hij zijn basisplaats bij Feyenoord kwijtraakte, keerde De Haan terug naar Excelsior. Met de komst van Ton Lokhoff als trainer verloor hij ook daar zijn basisplaats. Halverwege het seizoen 2006/2007 stopte hij, mede vanwege een hardnekkige knieblessure, en werd hij bij de club commercieel manager.



16. Bert Konterman

14-1-1971. 32 wedstrijden (1 goal). 2.880 minuten



De twaalfvoudig Oranje-international verkaste in de zomer van 2000 naar Glasgow Rangers. Zijn loopbaan sloot hij in 2004 af bij Vitesse. Werd hij daarna onder meer technisch manager van FC Zwolle. In 2014 nam hij de taak van assistent-trainer van Jong FC Twente en Jong Oranje Onder 19 op zich.



17. Patrick Paauwe

27-12-1975. 30 wedstrijden (5 goals). 2.539 minuten.



In 2006 vertrok Paauwe na acht seizoenen naar Valenciennes. Na één jaar tekende hij bij Borussia Mönchengladbach. Op 31 januari 2011 zette Paauwe in het shirt van VVV-Venlo een einde aan zijn loopbaan. Nu is hij jeugdtrainer van PSV. Hoofdtrainer van Onder 16 en assistent van Onder 19.





31. Fernando Pascale

18-8-1976. 1 wedstrijd (0 goals). 90 minuten.



Hij speelde als rechtsback slechts de uitwedstrijd tegen Ajax, die met 6-0 verloren ging. Feyenoord was toen al kampioen. Speelde daarna voor onder meer FC Dordrecht en FC Volendam. Is nu trainer van Tubantia.



3. Fernando Picún

14-2-1972. geen wedsrijden.



De verdediger uit Uruguay werd in januari 1999 uitgeleend aan Defensor Sporting, nadat hij bij Feyenoord buiten de boot was gevallen. Op 30 maart 2001 kwam er abrupt een einde aan zijn loopbaan na een beenbreuk. Bij de operatie liep hij een zeldzame en levensbedreigende complicatie op waarna hij nog tien keer geopereerd moest worden. Een spier werd verwijderd. Hij is nu een zakenman in Montevideo.



4. Bernard Schuiteman

1 wedstrijd (0 goals). 50 minuten.



Vertrok tijdens het seizoen naar FC Utrecht en speelde aansluitend nog bij Grazer AK, Mainz 05, SpVgg Unterhaching, Apollon Limassol, Cambuur en drie kleinere clubs in Oostenrijk. Woont nog steeds daar. Sinds 2016 is de oud-voetballer in dienst van Manchester United waar hij verantwoordelijk is voor de scouting van de jeugdopleiding.



8. Kees van Wonderen

4-1-1969. 33 wedstrijden (1 goal). 2.828 minuten.



Sloot in 2004 zijn loopbaan bij Feyenoord af. Eerst werd hij kortstondig scout. Zijn trainerscarrière begon hij als assistent bij VV Bennekom en later bij FC Twente. In oktober 2010 werd hij daar ook assistent Technisch Manager. Voor de KNVB was hij actief voor Oranje Onder 16, Onder 18 en is hij nu actief op het EK met Oranje Onder 17.



Middenveld

6. Paul Bosvelt

26-3-1970. 33 wedstrijden (4 goals). 2.759 minuten.



Verliet Feyenoord in 2003 voor Manchester City en sloot in 2007 zijn loopbaan bij sc Heerenveen af. Zijn trainerscarrière begon hij bij Go Ahead Eagles als assistent van het eerste elftal in 2009. In seizoen 2011/12 ronde hij de cursus TC 1 succesvol af. Sinds de zomer van 2016 is hij trainer van Jong FC Twente, waar hij gaat vertrokken. Ook is hij nog assistent-trainer van Jong Oranje.





René van Dieren

12-3-1981. 1 wedstrijd (0 goals). 6 minuten.



Zijn loopbaan bij Feyenoord eindige met deze zes minuten. Hij speelde later voor Fortuna Sittard, zeven jaar voor Excelsior, AGOVV Apeldoorn en tot 2011 voor Sparta Rotterdam. Hij was nog even te zien in het amateurvoetbal. Sinds 1 oktober 2014 bestiert de inwoner van Etten-Leur de multifunctionele sporthal Parkzicht in Raamsdonkveer.



5. Jean-Paul van Gastel

28-4-1972. 27 wedstrijden (10 goals). 2.337 minuten.



Verliet Feyenoord in 2001 voor een uitdaging in Italië. Speelde voor Ternana en Como en sloot zijn loopbaan af bij De Graafschap. Werd daarna trainer van Willem II Onder 19, Jong Feyenoord en sinds 2011 assistent-trainer bij Feyenoord.



13. Tininho

23-10-1977. 28 wedstrijden (1 goal). 2.084 minuten.



Na periodes bij RBC Roosendaal, NEC en ADO Den Haag sloot Tininho in 2008 zijn loopbaan af op Cyprus bij AEK Larnaca. Hoe het nu met de inmiddels 39-jarige Braziliaan is, is onbekend.



10. Jon Dahl Tomasson

29-8-1976. 33 wedstrijden (13 goals). 2.852 minuten.



Na Feyenoord vertrok de aanvallende middenvelder naar AC Milan, gevolgd door VfB Stuttgart en Villarreal. Zijn carrière sloot hij in 2011 weer af in Rotterdam. Als trainer degradeert Tomasson na een goed seizoen bij Excelsior met Roda JC naar de Eerste Divisie. Later werd Tomasson assistent-trainer bij Vitesse, sinds juli 2016 heeft hij diezelfde baan bij het Deense nationale elftal.





Aanval

30. Ellery Cairo

3-8-1978. 9 wedstrijden (2 goals). 455 minuten.



Bij FC Twente en later SC Freiburg en Hertha BSC Berlin speelde Cairo een belangrijke rol. De vleugelspits droeg ook nog de shirts van Coventry City, NAC Breda, Heracles Almelo en in 2012 nog dat van AGOVV Apeldoorn. Later werd hij trainer. Zijn laatste functie was die van assistent van de vrouwen van FC Twente.



9. Julio Ricardo Cruz

10-10-1974. 29 wedstrijden (15 goals). 2.448 minuten.



In 2000 vertrok Cruz naar Italië, waar de Argentijnse international voor Bologna, Internazionale en Lazio speelt. El Jardinero vertelde in 2015 tegenover het AD dat hij burgemeester wil worden in Argentinië: "Waar iemand geboren is, wil hij ook sterven."



7. Bonaventure Kalou

28 wedstrijden (3 goals). 1.468 minuten.



Kalou vertrok in 2003 bij Feyenoord om in Frankrijk aan de slag te gaan. Eerst bij Auxerre, later bij Paris Saint-Germain en RC Lens. Na een uitstapje in Abu Dhabi keerde Kalou terug naar Nederland, waar hij zijn carrière afsloot bij Heerenveen.



18. Igor Korneev

4-9-1967. 17 wedstrijden (5 goals). 556 minuten.



Na Feyenoord sloot hij zijn loopbaan af bij NAC Breda. In 2004 ging hij aan de slag als jeugdtrainer bij Feyenoord. Tevens opende hij een zonnebankcentrum in de havenstad. Drie jaar lang was hij assistent-bondscoach van Rusland, voor Korneev in 2009 aan de slag ging als technisch directeur bij Zenit Sint-Petersburg. Daar kwam hij in conflict met trainer Dick Advocaat. Nu is Korneev sportief directeur bij Lokomotiv Moskou.



24. Robin Nelisse

25-1-1978. 5 wedstrijden (1 goal). 156 minuten.



Werd eerst verhuurd aan Cambuur Leeuwarden, speelde nog naar AZ, FC Utrecht en sloot zijn carrière af in Oostenrijk, bij Red Bull Salzburg. Na zijn voetbalcarrière bouwde de Rotterdamse Arubaan een huis op Aruba. Ook is hij ambassadeur van de Dutch Caribbean Stars, een stichting die zich inzet voor jeugdsportprojecten op de Antillen en Aruba. En hij werkt voor de Feyenoord Soccer Schools.



Brian Pinas

29-12-1978. 4 wedstrijden (0 goals). 100 minuten.



Hij werd verhuurd aan Excelsior om in 2002 definitief te vertrekken uit De Kuip. Hij ging naar FC Groningen, naar Cercle Brugge en NAC Breda. Bij FC Dordrecht sloot hij zijn loopbaan af. Nu trainer van Feyenoord Onder 11.



19. Pablo Sánchez

3-1-1973. geen wedstrijden.



Na de komst van Leo Beenhakker werd Sánchez naar de rechtsbuitenpositie overgeheveld. Daar lag zijn rendement een stuk lager. In het kampioensjaar werd hij uitgeleend aan Deportivo Alavés. In goed overleg werd het contract van de Argentijn in augustus 1999 ontbonden. Daarna werd hij trainer. Eerst van CA Banfield. Van begin 2015 tot eind 2015 trainde hij het Chileense CD O'Higgins met ex-ploeggenoot Graff als assistent. In 2016 werd hij trainer van Everton de Viña del Mar.



11. Henk Vos

5-6-1968. 11 wedstrijden (3 goals). 353 minuten.



In 2009 zette Vos een punt achter zijn carrière en ging hij als spitsentrainer aan de slag bij FC Dordrecht. In 2016 zou hij jeugdtrainer bij NAC Breda worden, maar dat ging niet meer door toen Vos ervan werd verdacht een beveiliger op een festival zwaar te hebben mishandeld.



14. Peter van Vossen

21-4-1968. 30 wedstrijden (6 goals). 2.399 minuten.



Na zijn voetbalpensioen deed hij in 2005 mee aan het BNN-programma Atletico Ananas. Daarin is hij coach van een elftal dat niets van voetbal weet en uiteindelijk met 1-11 verliest van een team met oud-Feyenoorders tijdens de open dag. Later werd hij assistent-trainer bij AGOVV, RBC en Almere City en in 2014 aangesteld als hoofdtrainer bij Fortuna Sittard. Na een seizoen en negen wedstrijden belandde hij op straat wegens tegenvallende prestaties.