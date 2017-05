Feyenoord krijgt gigantisch pak slaag in kampioenswedstrijd

Dat zorgde voor een grafstemming bij het complete Legioen, dat massaal naar Rotterdam was gereisd. Niet alleen zat het Van Donge & De Roo Stadion met 4.500 toeschouwers bomvol. Ook in De Kuip waren alle stoeltjes tot het laatste na bezet en stond er zelfs een wachtrij om toch nog binnen te komen. De binnenstad van Rotterdam was ook al na de klok van tienen een grote, drukke massa waar de supporters zich feestend voorbereidden op de titel.



Maar het vijftiende landskampioenschap kwam er niet. Waar Feyenoord een zege nodig had, strafte Excelsior haar grote broer af met een kei- en keiharde nederlaag. Een scenario waar menig geen voetballiefhebber rekening mee had gehouden. Trainer Giovanni van Bronckhorst had Rick Karsdorp teruggebracht in de ploeg ten koste van Bart Nieuwkoop en liet Dirk Kuijt opnieuw naast zich plaatsnemen op de reservebank.





Excelsior kreeg in de zevende minuut de eerste grote kans van de wedstrijd, maar Stanley Elbers wist de voorzet van Nigel Hasselbaink niet op goal te krijgen. Feyenoord draaide stroef, erg stroef. De spanning van de mogelijke landstitel was duidelijk aanwezig. De spelers waren haast niet vooruit te branden en kwam amper tot kansen.



Nigel Hasselbaink

Op haar beurt speelde Excelsior ook niet goed. Maar de eerste echte kans leverde de 1-0 op voor de Kralingers. Nigel Hasselbaink kroop door de defensie van Feyenoord en de Amsterdammer in Rotterdamse dienst zette met een geplaatst schot de tocht naar een enorme stunt in. Drie minuten later bereidde Hasselbaink ook de 2-0 van Stanley Elbers voor.



Het leed voor Feyenoord werd nog erger. In de 64e minuut knalde Ryan Koolwijk uit een vrije trap zelfs de 3-0 binnen. Het ongeloof op Woudestein, waar bijna alleen maar Feyenoord-supporters zaten, was groot. Enorm groot. In De Kuip vlogen de lege bekers bier richting het veld en werden de voorbereidingen op de titel langzaam gestaakt. De net ingebrachte Dirk Kuijt, als vervanger van Steven Berghuis, kon ook niets meer uitrichten.





Een scenario waar eigenlijk niemand rekening mee hield, voltrekt zich in Kralingen vanmiddag... #excfey https://t.co/YUjXqFey3e pic.twitter.com/mtzU3fxyJl — FOX Sports (@FOXSportsnl) 7 mei 2017







De wedstrijd ging uit als een nachtkaars. Vele supporters maakten het eindsignaal niet eens mee. Tonny Vilhena, die op scherp stond, ontving in de 77e minuut nog een gele kaart. Hij mist daardoor de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Heracles Almelo. Dan kan Feyenoord alsnog de titel binnenhalen. Winnen moet, omdat Ajax inmiddels op een punt achterstand is gekomen. Volgende week zondag wacht een enorm spannende middag.