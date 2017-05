Definitief geen derde Nederlandse CL-deelnemer

Door het Europese succes van Ajax was er een mogelijkheid dat Nederland met drie ploegen de Champions League zou bereiken. Dan moest Ajax de tweede plek aan PSV laten en zelf de Europa League winnen. Dat scenario kan na de resultaten van zondagmiddag de prullenbak in.

In de Amsterdam ArenA liep alles zoals het in het script stond. Ajax won zonder grote problemen met 4-0 van Go Ahead Eagles en bezegelde daarmee de degradatie van de Eagles. Daarmee was het normaliter toch al zo goed als zeker geweest van plek twee, maar omdat PSV in Groningen niet verder kwam dan 1-1 bij de plaatselijke FC, is het niet mogelijk dat de Amsterdammers nog een plek zakken. Regerend kampioen PSV moet genoegen gaan nemen met plek drie.

Wat, geheel onverwacht, nog wél kan is dat Ajax een plekje stijgt. Iedereen had zich ingesteld op een kampioenschap van Feyenoord, maar de koploper liep bij Excelsior tegen een gigantische 3-0 zeperd aan. Omdat Ajax zelf won, slinkt de achterstand op Feyenoord naar een schamel punt. Volgende week moet de ploeg op bezoek bij Willem II. Omdat het doelsaldo in Rotterdams voordeel is, zal een gelijkspel daar vermoedelijk geen zoden aan de dijk zetten: alleen een overwinning in Tilburg kan de titelkansen gaaf houden.

Tien jaar geleden was de situatie hetzelfde: ook toen reisde Ajax als outsider af naar Noord-Brabant. Destijds deed het zelf wat het moest doen, maar de zege was desondanks niet genoeg voor de landstitel in verband met het doelsaldo. In 2017 kan Ajax niets meer doen dan gewoon winnen en hopen dat Heracles Almelo in De Kuip heel veel roet in het Rotterdamse eten gooit.