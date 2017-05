Vijf wedstrijden waar het mis ging voor Go Ahead Eagles

Het Eredivisie-avontuur van Go Ahead Eagles is beperkt gebleven tot één seizoen. De nederlaag tegen Ajax in de Amsterdam ArenA was zondagmiddag het laatste zetje van iets dat er al lang aan zat te komen. De Deventer club stond het hele seizoen onderin en derhalve zal er volgend seizoen weer op vrijdagavond worden gevoetbald in de Adelaarshorst. ELF Voetbal zet vijf wedstrijden op een rij waar het misging voor de Eagles.

Sparta 1-0 Go Ahead Eagles

In Rotterdam was het Go Ahead dat op het Kasteel lange tijd een uitstekende verdedigingslinie overeind wist te houden. In uitwedstrijden tegen concurrenten is het cruciaal om hoe dan ook niet te verliezen. De ploeg slaagde daar lange tijd wonderwel in, maar in de slotfase ging het mis. Sander Fischer maakte de eerste van een reeks cruciale fouten die Go Ahead punten kostte. Ditmaal haalde hij vlak voor tijd een Spartaan neer. Vanaf elf meter bezegelde Loris Brogno de eerste in een serie onnodige Eagles-nederlagen dit seizoen.

Roda JC 1-0 Go Ahead Eagles

In de tweede seizoenshelft ging Go Ahead bij vlagen beter spelen. Misschien de beste wedstrijd van het seizoen speelde de roodgele brigade in Kerkrade, een duel dat bol stond van de degradatiespanning. Go Ahead ging daar veel beter mee om dan de thuisploeg en stapelde kans op kans. Het hoogtepunt was een bal die ongeveer op de doellijn voor Sam Hendriks viel, maar de spits zag toch nog kans om de inzet te missen. De voetbalwetten bepalen dat in zo'n situatie het doelpunt gegarandeerd aan de overkant valt. Zo geschiedde: Christiaan Kum liep haast per ongeluk tegen een voorzet aan en de punten bleven in Limburg.

Go Ahead Eagles 1-3 PEC Zwolle

De IJsselderby was in maart de wedstrijd waarin het dan maar moest gebeuren. In een kolkende Adelaarshorst moesten de gehate Blauwvingers de stuipen dusdanig op het lijf worden gejaagd dat ze van schrik geen bal goed zouden raken. Het liep anders. Een vroege goal van Pedro Chirivella bood hoop, maar de ploeg van Ron Jans was gewoon de hele wedstrijd beter. Een fraaie pegel van Django Warmerdam bekroonde het Zwolse overwicht, dat zich later zelfs nog in een derde treffer uitbetaalde. Kans gemist en tevens het congé van trainer Hans de Koning.

Go Ahead Eagles 1-4 Heracles Almelo

Vaak had Go Ahead de tegenvallende prestaties door gemiste kansen, flaters achterin of gewoon kwaliteitsgebrek aan zichzelf te wijten. Deze avond kon met een beschuldigende vinger naar scheidrechter Edwin van de Graaf worden gewezen. De leidsman miste eerst een volleyballende Heraclied, waarna hij voor een bal op de schouder van Elvis Manu rood en een penalty gaf wegens vermeend hands. Die tegenslag kwam Go Ahead met een man minder en een goal achter niet meer te boven, waardoor Heracles met 1-4 won bij de provinciegenoot. De kaart van Manu werd bizar genoeg niet geseponeerd.

Ajax 4-0 Go Ahead Eagles

Na de nederlaag tegen FC Groningen was wel duidelijk dat handhaving in de Eredivisie er niet meer inzat. Ajax had in dertig thuiswedstrijden tegen de club uit Deventer zelfs nog nooit een punt ingeleverd, dus een overwinning in de ArenA was erg optimistisch. Hoewel Ajax zich opzichtig richtte op de return tegen Olympique Lyon, had het op het veld nog altijd weinig problemen met de Eagles. Met speels gemak schoot de ploeg van Peter Bosz Go Ahead na negen maanden Eredivisie weer terug naar de anonimiteit van vrijdagavondvoetbal.