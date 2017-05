Degradatiestrijd maakt grootse krachten los

Roda JC heeft een geschiedenis met ontsnappingen op het laatste moment. Zondag was het in Kerkrade weer raak. Bij het scheiden van de markt wonnen de Limburgers in eigen stadion met 1-0 van Willem II , waardoor ze het Eredivisieschap volgende week in eigen hand hebben op bezoek bij Vitesse .

Veilig zijn ze nog niet. Sparta is de club uit Rotterdam die wel in staat was tot een belangrijke overwinning. Op het eigen Kasteel werd FC Twente over de knie gelegd. Ook de andere ploeg die echt in nood was, NEC, kwam tot winst. Een late goal van Taiwo Awoniyi bracht de Nijmegenaren, geleid door interim-triainer Ron de Groot, een waanzinnig belangrijke zege tegen AZ. Daardoor leek Roda lange tijd onder de streep te belanden, maar vlak voor tijd bracht Abdul Ajagun de ploeg de zege.

Volgende week moet Roda JC op bezoek bij Vitesse. In de Gelredome wacht een tegenstander die na de bekerwinst geen grote doelen meer heeft om voor te spelen. Als in Arnhem wordt gewonnen, kan Roda JC meteen op vakantie. Zo niet, dan moet het met vrees over de schouder kijken. Sparta moet naar het reeds gedegradeerde Go Ahead Eagles, terwijl NEC een bezoek aan het kwakkelende sc Heerenveen op de agenda heeft. De Friezen verloren vandaag bij PEC Zwolle, waardoor trainer Ron Jans in zijn laatste thuiswedstrijd als oefenmeester van de Blauwvingers zag hoe zijn ploeg de degradatiezorgen definitief begroef. Ook Excelsior is na hun stunt tegen Feyenoord veilig.

Programma laatste speeldag:

Vitesse - Roda JC

Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam

sc Heerenveen - NEC