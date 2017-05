Nouri: "Hasselbaink had beloofd dat hij voor mij zou scoren"

En scoren, dat deed de rappe aanvaller, wiens wieg in Amsterdam stond. Sterker nog: Hasselbaink en Nouri groeiden samen op in Amsterdam Nieuw-West. Daar waren ze iedere dag op het Michel de Klerkhof te vinden, op het Nigel de Jong-plein om precies te zijn. Om te voetballen. Ze waren de twee grootste beloften van Geuzenveld.



Nouri en Hasselbaink zien elkaar nog steeds met grote regelmaat. Zoals afgelopen vrijdag. Nouri tegen ELF Voetbal: "We hebben bij mij thuis een paar potjes op de PlayStation gespeeld, samen met mijn broer Mo. Toen hebben we het uiteraard over zijn wedstrijd tegen Feyenoord gehad. 'Kampioenswedstrijd? Welke kampioenswedstrijd', zei Nigel. 'Dacht het niet'."



Juichen

Er werd wat over en weer gedold in huize Nouri. Waarbij Hasselbaink de twee Nouri's plechtig beloofde dat hij zou scoren. Nouri: "Hij zou zijn doelpunt ook nog eens op een speciale manier vieren. Ben benieuwd of hij woord heeft gehouden. Ik ga straks zeker even televisie kijken."



Wat vooraf een verplicht nummertje leek te worden, mondde uit in een onverwachte meevaller. Het duurde zelfs even tot Nouri, die tegen Go Ahead Eagles Hakim Ziyech in de basis verving, in de gaten kreeg wat er in Kralingen aan de hand was. "Dat was toen het daar al 3-0 stond. Ik zag het op het scherm, balde mijn vuist. Tot dat moment was ik vooral met onze eigen wedstrijd bezig geweest. Ik bedoel: daar kan je invloed op hebben. Niet op die wedstrijd in Rotterdam."







Mentaliteit

Datzelfde geldt voor de wedstrijd van volgende week, als Feyenoord in de eigen Kuip Heracles ontvangt. Of de mokerslag van vandaag zal doorwerken? Nouri: "Elke wedstrijd staat op zich. Natuurlijk is Feyenoord op papier sterker en spelen ze thuis. Maar in dit soort wedstrijden kunnen rare dingen gebeuren, dan telt het niet dat je op papier zogenaamd sterker bent. Dan wordt er op het mentale vlak extra veel van een voetballer gevraagd. Als je het op dat soort cruciale momenten niet kunt opbrengen, verdien je het niet om kampioen te worden. Ik ga er van uit dat zij punten gaan laten liggen."



Nouri beleefde een apart seizoen. Waar een doorbraak in het eerste werd verwacht, daar pakte hij zijn speeltijd vooral bij Jong Ajax. De frêle spelverdeler was de smaakmaker van het elftal van Marcel Keizer en werd eerder deze week verkozen tot beste speler van de Jupiler League.



Ook speelde hij veertien keer in Ajax 1, de meeste duels als invaller. "Ik denk dat ik een goed seizoen heb gedraaid, heb een volwassen stap gezet. Ik heb meer inhoud gekregen, meer duelkracht ook. Dat krijg je vanzelf als je in de Jupiler League speelt. Maar het mag duidelijk zijn dat ik meer wil. Dat is toch normaal?"