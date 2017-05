Engeland op weg naar vijf CL-tickets

Het zit er dik in dat Engeland volgend jaar met vijf ploegen aan de aftrap van de Champions League verschijnt. In de Europa League is Manchester United nog 180 minuten verwijderd van de beker en het bijbehorende ticket voor het miljardenbal, maar een plek bij de eerste vier in de Premier League lijkt na zondag zo goed als uitgesloten.

Arsenal won op eigen veld met 2-0 van de ploeg van José Mourinho. In de tweede helft namen The Gunners afstand, eerst via een van richting veranderd schot van Granit Xhaka en vervolgens door een kopbal van uitgerekend Danny Welbeck, die zijn voetballoopbaan bij de Red Devils begon. Het maakt dat Arsenal een klein kansje houdt op kwalificatie voor de Champions League, maar voor Man Utd lijkt het zaak om prioriteit te geven aan het winnen van de Europa League. Donderdag mag de ploeg op eigen veld tegen Celta de Vigo een 1-0 voorsprong verdedigen.

Liverpool had eerder op de dag op Anfield de kans om de Champions League zo goed als veilig te stellen, maar de ploeg van Georginio Wijnaldum kreeg dat niet voor elkaar. In eigen huis slaagde het er voor de vierde keer dit seizoen niet in om te scoren tegen Southampton. Mede doordat James Milner in de tweede helft een strafschop miste, bleef het op Anfield doelpuntloos en blijft het onverminderd spannend in de Premier League.

Door de uitslagen van vandaag is Tottenham Hotspur verzekerd van tenminste de tweede plaats. Als Chelsea geen punten laat liggen, wordt de ploeg aanstaande vrijdag kampioen op bezoek bij West Bromwich Albion. Een divisie lager was het eerder op de zondag spannend. Newcastle United en Brighton & Hove Albion wisten al dat voor hen de promotie naar de Premier League bezegeld was, maar doordat Brighton in de slotminuut een tegengoal kreeg bij Aston Villa, komt Newcastle als kampioen terug op het hoogste niveau. Onderin wist Blackburn Rovers, in 1995 nog kampioen van de Premier League, zich ondanks een zege niet te handhaven. Op Ewood Park volgend jaar dus League One-voetbal.