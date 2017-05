Excelsior versloeg Feyenoord maar voor één iemand: zichzelf

Excelsior verstierde zondagmiddag het titelfeest van Feyenoord in elk geval voor één week. Hoewel de Rotterdammers daarmee Ajax in elk geval hielpen, wonnen ze voornamelijk voor hunzelf. Want voor dit weekend leek Excelsior alleen in theorie nog te kunnen degraderen, maar dat was bij een nederlaag tegen Feyenoord opeens heel anders geweest.

De dertiende plek, vijf punten boven de streep en een beter doelsaldo dan NEC en Sparta. Met nog twee duels te gaan leek Excelsior zo goed als veilig. Dat ze 'officieel nog één punt nodig hadden' werd door de spelers vooral als in de mediatraining-geleerde-tekst naar buiten gegooid. Winnen zouden ze zondagmiddag meer voor Ajax doen dan voor hunzelf. Hoogstens de eer was nog een mooi extraatje. Dat was althans de gedachte bij bijna iedereen.

Spannende slotdag

Maar nadat iedereen was bijgekomen van de spectaculaire 3-0 overwinning op Feyenoord en ze op Kralingen eens rustig naar de stand keken, was er vooral het besef hoe belangrijk de zege op de stadgenoot was geweest. Had Excelsior, zoals iedereen dat het verwacht, verloren, dan hadden de mannen van Mitchell van de Gaag nog een hele spannende laatste slotdag gehad.

Want Excelsior kon nog degraderen als Sparta twee keer zou winnen; Roda JC vier punten zou pakken (en met drie goals verschil zou winnen of zes punten zou pakken); en PEC minimaal één zege zou boeken. Van dat scenario werd zondagmiddag al een groot deel voltooid. Alle ploegen die Excelsior nog konden inhalen, wonnen namelijk zondagmiddag.

Het scenario waarin Excelsior nog de nacompetitie in zou moeten:

De kans dat NEC de Rotterdammers nog voorbij zou kunnen gaan, was heel klein. Maar in elk geval werd de basis voor een ultiem sprookje gelegd tegen AZ (2-1). Sparta, dat gezien het doelsaldo een veel grotere kans had om Excelsior nog te passeren, won ook van FC Twente. Omdat Roda JC en PEC Zwolle ook verrassend wonnen, had Excelsior bij een nederlaag tegen Feyenoord nog een heel benauwde slotdag gehad, op de vijftiende plaats slechts twee punten boven de streep (NEC en Sparta) en op gelijke hoogte met Roda JC.

Speelronde 34

Een overwinning van Sparta bij het al gedegradeerde Go Ahead Eagles en een punt/zege van Roda JC bij Vitesse dat nergens meer om speelt en een nederlaag van Excelsior bij ADO Den Haag had ervoor gezorgd dat de zwarthemden de play-offs in hadden gemoeten. Als NEC met grote cijfers zou winnen bij sc Heerenveen dan moest men zelfs de zeventiende plek in de Eredivisie nog vrezen.

Zo ver kwam het echter zoals bekend allemaal niet. Dat ene punt wat Excelsior mathematisch nog nodig had, werden er drie. Maar waar de Excelsior-spelers tijdens de wedstrijd waarschijnlijk vooral het gevoel hadden dat ze Feyenoord van het kampioenschap afhielden, zullen ze na het duel vooral opgelucht zijn dat ze zichzelf hebben veilig gespeeld. Excelsior heeft zondagmiddag maar voor één iemand echt gewonnen: zichzelf. Zichzelf én handhaving.