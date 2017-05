Elia, El Ahmadi en Kuyt tussen ongeloof en rotsvast geloof

“ Misschien dachten we dat we er al waren”

Opgetrokken wenkbrauwen, de mond iets verder open, rimpels in het voorhoofd: zo ziet ongeloof eruit. Die uitdrukking is zondagmiddag overal te zien in en rond het Van Donge & De Roo Stadion, volgens een spandoek van de aanhang nog 'gewoon' Woudestein.

Ongeloof in de ogen van Dirk Kuyt, als hij zijn warmloophesje over zijn hoofd trekt en aan zijn warming-up begint om een seconde later te zien dat Excelsior aan de leiding is gekomen. Ongeloof in de ogen van de reservespelers van de thuisploeg, als Ryan Koolwijk in hun richting rent na de derde Kralingse treffer van de wedstrijd. Ongeloof in de ogen van de supporters, die, verspreid over de vier tribunes, stil vallen als ze beseffen dat ze na achttien jaar in ieder geval nóg een week moeten wachten. Muisstil is het stadion na de 3-0. Het enige geluid komt van de toetsenborden op de perstribune, waar journalisten van dagbladen al hun vingers nodig hebben om hun voorbereide kampioensverhaal te herzien. Ook in hun ogen: ongeloof.

Elia

Een meisje met een paardenstaart loopt met een dienblad vol kipsaté door de ruimte die dienst doet als mixed zone. Verkeerde afslag. Toen bleek dat Feyenoord de titel niet in Kralingen zou pakken besloot de wedstrijdorganisatie te improviseren met een extra mixed zone. Ook bij de organisatie had men klaarblijkelijk niet op een nederlaag voor Feyenoord gerekend.

"Hé Maradona", zegt Eljero Elia tegen doelpuntenmaker Nigel Hasselbaink als hij de schaal met kipsaté voorbijloopt. Hasselbaink hoort hem niet.

Elia maakt een teleurgestelde, maar allerminst terneergeslagen indruk. "We staan nog steeds eerste toch? Kijk, we dachten allemaal dat we vandaag kampioen zouden worden, maar dat heeft anders uitgepakt. Alles zat gewoon tegen. Bij Excelsior deden ze er alles aan om ons te dwarsbomen. Kunstgras ligt ons al niet, en dan sproeien ze ook nog expres het veld niet. Dan weet je dat het lastig gaat worden. Met onze veerkracht had ik wel gedacht dat we er meer uit zouden halen, maar vandaag is dat niet gelukt. Persoonlijk kan ik dit snel vergeten. Ik ben niet dood. Volgende week moeten we er weer staan. En ik ben ervan overtuigd dat het alsnog gaat lukken, dat ben ik al het hele seizoen."





El Ahmadi

Ook Karim El Ahmadi maakt er geen geheim van dat hij geen moment rekening had gehouden met een andere afloop dan een kampioensfeest. "We wisten van tevoren dat we twee matchpoints hadden. Dan verwacht je niet dat je hier onderuit gaat, en zeker niet op deze manier. Misschien wel kansloos."

Volgens de aanvoerder van de basisploeg heeft Feyenoord tegen Excelsior geleerd dat men de huid niet moet verkopen voordat de beer geschoten is. "Misschien dachten we dat we er al waren. Nou, dat is dus niet het geval. We weten wat ons te doen staat volgende week. Nu gaan we voor onze laatste kans. En daar hebben we vertrouwen in, hoe groot de teleurstelling ook is."





Kuyt

Die andere aanvoerder, de routinier voor wie de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo van volgende week niet alleen een van de belangrijkste, maar misschien ook de laatste wedstrijd van zijn carrière wordt, baalt vooral voor de fans. Dirk Kuyt voelt zich verantwoordelijk. "Ik denk dat Excelsior de verdiende winnaar is. Dat is triest en teleurstellend, maar het zat er vandaag gewoon niet in."

"Misschien is het nog wel het ergst voor al die mensen die ons hebben gesteund. Daar zal een hoop teleurstelling zijn. Wij voelen ons verantwoordelijk voor die mensen en willen het oplossen. Dus we zullen een hoop energie en positiviteit moeten steken in de laatste wedstrijd. In De Kuip moet het gebeuren. En ik geloof er heilig in dat het gaat lukken."