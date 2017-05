Feyenoord dit seizoen krankzinnig goed ná een nederlaag

Het duurt misschien een week langer dan gepland, maar Feyenoord wordt alsnog kampioen. Dat is in elk geval de conclusie die je zo goed als zeker kan trekken als je kijkt naar de veerkracht die de Rotterdammers dit seizoen toonden na een nederlaag. Na (bijna) iedere verliespartij volgde een meer dan krachtig antwoord met gemiddeld meer dan vier (!) doelpunten.

“ Feyenoord scoort twee keer zo veel (gemiddeld meer dan vier keer); wint vaker; krijgt gemiddeld minder tegengoals; én pakt gemiddeld meer punten in de Eredivisie na een nederlaag een week eerder, dan dat daarvoor gewonnen of gelijkgespeeld werd.”

De veerkracht waarover Feyenoord dit jaar beschikt is krankzinnig goed. Waar het vorig seizoen na de winterstop een reeks nederlagen maar niet wist te doorbreken was er dit seizoen na elke tegenslag een goed antwoord. Dat begon na de verliespartij tegen het Turkse Fenerbahce in september, waarna Willem II simpel werd verslagen. En dat werd volgehouden tot na de nederlaag tegen Ajax in april, waarna Go Ahead Eagles er van langs kreeg.

Na een verliespartij lijkt Feyenoord extreem gemotiveerd om de gemaakte fout goed te maken. Het is een mooi houvast: Feyenoord scoort twee keer zo veel (gemiddeld meer dan vier keer), wint vaker, krijgt gemiddeld minder tegengoals én pakt gemiddeld meer punten in de Eredivisie na een nederlaag een week eerder, dan dat daarvoor gewonnen of gelijkgespeeld werd. Feyenoords' veerkracht is extreem.

In de Eredivisie Gemiddeld per wedstrijd Feyenoord na gelijkspel/winst Feyenoord na een nederlaag Punten: 2,307692308 2,714285714 Doelpunten voor: 2,076923077 4,142857143 Doelpunten tegen: 0,730769231 0,714285714 Winstpercentage: 0,769230769 86%

Na de afstraffing, die met 2-1 heel klein uitviel, in de Amsterdam ArenA werd er snoeihard uitgehaald een paar dagen later tegen Go Ahead Eagles. Ook toen het midweeks misging in de Europa League (Fenerbahce en Manchester United) en KNVB Beker (Vitesse) was de ploeg van Giovanni van Bronckhorst in staat om binnen enkele dagen te reageren. Fysiek en mentaal kan Feyenoord een tegenslag op korte termijn verwerken.

Zouden de Feyenoorders de fout op Kralingen liever vandaag dan morgen goedmaken tegen Heracles Almelo? Vermoedelijk wel. Want een nieuwe week wachten, na twee weken uitkijken naar de kampioenswedstrijd, voelt lang. Héél lang. Wederom wordt er nu spanning opgebouwd en het gevoel van deze verliespartij zal waarschijnlijk maar heel langzaam wegvloeien.

Als de lijn van dit seizoen echter 'gewoon' wordt doorgetrokken dan is de kans levensgroot dat de titel volgende week alsnog gevierd kan worden in De Kuip. Gezien de resultaten dit jaar verliest Feyenoord in elk geval niet. Er is hoogstens een gelijkspel mogelijk, maar ook die kans is klein. Maar als de druk toeneemt, kunnen er ook gekke dingen gebeuren - zo weten we inmiddels.

Komt Feyenoord nog één keer een tegenslag te boven of wordt deze klap Feyenoord uiteindelijk fataal? Gezien de veerkracht dit seizoen ligt dat laatste in elk geval niet voor de hand.

De wedstrijden van Feyenoord na een nederlaag dit seizoen:

Fenerbahce 1-0 Feyenoord

Willem II 0-2 Feyenoord

Go Ahead Eagles 1-0 Feyenoord

Feyenoord 3-0 PEC Zwolle



Manchester United 4-0 Feyenoord

FC Utrecht 3-3 Feyenoord



Feyenoord 0-1 Fenerbahce

AZ 0-4 Feyenoord



Vitesse 2-0 Feyenoord

Feyenoord 4-0 NEC



Sparta Rotterdam 1-0 Feyenoord

Feyenoord 5-2 AZ



Ajax 2-1 Feyenoord

Feyenoord 8-0 Go Ahead Eagles