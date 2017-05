Haalt Overmars 100 miljoen euro binnen voor Ajax?

Ajax is een van de grote verassingen van Europa op dit moment. Het piepjonge team van Peter Bosz maakt ontzettend veel indruk en dus komt de transfermolen opgang. Als Marc Overmars graag wil kan hij de komende zomer naar hartelust verkopen. De transferwaarde van de belangrijke spelers uit het succestelftal is enorm gestegen. De grootste vijf transfertargets van Ajax, samen goed voor pak 'm beet kleine honderd miljoen, op een rijtje:

1. Davinson Sánchzez

Hij debuteerde dit seizoen als Colombiaans international, speelt in de Eredivisie wekelijks ijzersterk en ook in de Europa League maakt de verdediger vaak een geweldige indruk. Dat hij bij Schalke 04-uit eenmalig hard door het ijs zakte, wordt hem door de meeste scouts vergeven. De nog altijd pas twintigjarige stopper staat in de belangstelling van bijna heel Europa. 'De Ajacied van het jaar' moet in elk geval 25 miljoen euro kosten.

Prijs: +- 25 miljoen

Contract tot: 2021

Geïnteresseerden: FC Barcelona, Real Madrid en Manchester United



Sánchez legde in de ArenA Guido Burgstaller helemaal lam.

2. Davy Klaassen

Of Klaassen zijn laatste thuiswedstrijd voor Ajax heeft gespeeld tegen Go Ahead Eagles? 'Het is moeilijk om daar nu antwoord op te geven', lachte de captain na het duel. Maar de kans dat Klaassen volgend jaar ergens anders speelt, is levensgroot. De motor van Ajax wordt al jarenlang aan andere clubs gelinkt, maar zijn dertien doelpunten in de Eredivisie en geweldige optredens in Europa maakt de middenvelder gewilder dan ooit. Een transfer lonkt.

Prijs: +- 25 miljoen

Contract tot: 2019

Geïnteresseerd: Everton, Napoli



Klaassen neemt Ajax bij de hand in Europa.

3. Kasper Dolberg

De nieuwe Zlatan Ibrahimovic. De druk die op Kasper Dolberg ligt, is niet gering. De Deense spits van Ajax, die werd uitgeroepen tot het 'talent van het jaar', doet vooralsnog alleen maar mooie dingen onder die druk. Doordat hij in Europa ook uitblinkt stijgt zijn marktwaarde met stip en wil iedereen hem hebben. Omdat hij nog een flinke tijd vastligt, kan Marc Netto ook nog eens de hoofdprijs vragen…

Prijs: +- 25 miljoen

Contract tot: 2021

Geïnteresseerd: AC Milan en FC Barcelona



Dolberg is het pareltje van Ajax, dat tegen Olympique Lyonnais weer schitterde.

4. André Onana

Het keeperstalent van Ajax gaf eerder aan niet op de bank te willen zitten bij een grote club. Liever dan dat staat hij de basis in Amsterdam. Hij voegde eerder al daad bij die woorden door Kameroen af te zeggen voor de Afrika Cup. Toch is er ook voor Onana de nodige interesse. Bijvoorbeeld uit Frankrijk: Olympique Marseille. Daar zou de goalie meteen op een basisplaats kunnen rekenen. Omdat zijn contract, waar naar verluidt een gelimiteerde transfersom van vijf miljoen euro instaat, na komend seizoen afloopt, zal de transfersom laag uitvallen als hij zijn contract niet verlengt.

Prijs: +- 5 miljoen

Contract tot: 2018

Geïnteresseerd: Olympique Marseille, OGC Nice en Bayern München



Onana: 'Pak alles wat je pakken káááán.'

5. Jaïro Riedewald / Kenny Tete

Beide verdedigers maakten in het duel met Olympique Lyonnais een enorm goede indruk. Beide zijn grote talenten en beide komen relatief weinig aan spelen toe onder Peter Bosz. Voor middenvelder Riechedly Bazoer was dat een reden om te vertrekken uit Amsterdam. Ook voor Riedewald was afgelopen winter interesse, hij mocht echter niet gaan. Houdt Ajax deze zomer ook haar poot stijf? Voor Tete is even zo goed sluimerende belangstelling, zeker gezien zijn contract dat in 2018 afloopt. De kans dat één van beide spelers deze zomer vertrekt, is aanzienlijk.

Prijs: +- 10 miljoen

Contract tot: 2020 / 2018

Geïnteresseerd: VfL Wolfsburg



Dit is een vertrouwd beeld dit seizoen voor Riedewald.