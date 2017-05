FC Emmen heeft de juiste middelen om de Eredivisie te halen

Liefst dertien seizoenen speelde Niels Fleuren voor VVV-Venlo, maar afgelopen zomer kwam er een einde aan zijn dienstverband in Limburg. Lang hoefde de Maldini van De Koel echter niet te treuren, want FC Emmen meldde zich. Aan de andere kant van het land is het gewoon het oude voetballiedje. Met zijn nieuwe club meldt de linksachter zich maandagavond in de play-offs tegen RKC Waalwijk.

Heel vaag is de opstelling van FC Emmen nog te lezen op een whiteboard in een klein kantoortje. De rondleiding van Fleuren door de JenS Vesting is kort, maar lang genoeg om te zien dat hij zijn nieuwe werkplek al op zijn duimpje kent. Qua formaat lijkt het knusse Emmen-stadion op De Koel, waar de hondstrouwe verdediger deze zomer na dertien jaar moest vertrekken. "Ze wilden iets anders op de linksbackpositie, dat is hun goed recht. Dan krijg je een hand en je gaat uit elkaar", vertelde Fleuren enkele maanden geleden aan ELF Voetbal.

VVV-Venlo bood hem nog wel de kans om een andere rol te vervullen binnen de club, maar Fleuren weigerde. "Zolang het kan, wil ik lekker voetballen. Na mijn carrière lijkt het me leuk om iets economisch te doen. Niet 'lullen voor spullen', maar gewoon op de achtergrond in een kantoor. Het trainerschap is niets voor mij. Ik zou dan de wisselspelers ook willen laten spelen. In het profvoetbal werkt dat niet zo goed."

Om Fleuren een waardig vertrek te geven wilde VVV een afscheidswedstrijd organiseren. Die is er tot dusver nog niet gekomen. "De eerste datum die zij in gedachten hadden kon ik niet. Mijn vrouw Inge was uitgerekend van onze zoon Lars. Jammer, want zoiets is natuurlijk heel eervol."

Zingen

Toch zit hij er niet mee. Het liefst blijft Fleuren namelijk in de luwte. "Ik doe zelden gekke dingen", knikt hij. Niet veel later wordt hij herinnerd aan die ene uitzending bij TV Limburg. De presentator vraagt hem daar om het clublied van VVV te zingen. Live op televisie. Het liefst zou hij ter plekke door de grond zakken. Omdat hij even beleefd als timide is, waagt hij toch een poging. Een uitvoering waarmee hij de volgende ronde van The Voice niet zou halen volgt.



Lachend: "Dat gaan we dus niet weer doen. Het clublied van Emmen ken ik bovendien nog niet." Ietwat ongemakkelijk spoelt hij het filmpje snel door. De show stelen voor radio of tv: het ligt simpelweg niet in de aard van Fleuren. "Als ik voor RTV Drenthe een interview geef, grappen mijn medespelers dat ik Nederlands moet praten. Ze doelen dan op mijn Limburgse accent. Ach, dat is voetbalhumor."



Vanaf 06:50 het geweldige voetbalmoment.

Een ander accent is het enige obstakeltje dat de linksachter deze zomer ondervond toen hij zijn vaste stek in Gennep verliet voor een huurhuis in Emmen. Veel verschillen zijn er namelijk niet met VVV-Venlo. "De opbouw van trainingen is hetzelfde, het niveau is vergelijkbaar. Trainer Dick Lukkien speelt alleen tactisch iets anders dan Maurice Steijn. En ik speel voor het eerst in een ander shirt dan het geel-zwart van VVV. Het was even wennen, maar volgens mij staat rood-wit mij prima."

Fleuren maakt deel uit van het ervaren geraamte van de ploeg. Samen met Dennis Telgenkamp, Tim Siekman, Sander Rozema en Frank Olijve zorgt hij voor de routine die zorde voor de Play-Offs. "Dat was onze doelstelling: de nacompetitie halen." De verdediger promoveerde met VVV twee keer en weet dus wat er nodig is om de Eredivisie te bestormen. Volgens hem zijn de juiste middelen aanwezig om voor de eerste keer in Emmens historie te promoveren naar het hoogste podium. RKC Waalwijk is wat dat betreft het eerste obstakel. Wat het hoogtepunt van het promotiefeest wordt? Linksback Fleuren die live op RTV Drenthe het FC Emmen-clublied zingt.