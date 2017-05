Het ballenmeisje: Natalie Suliman

De transfermarkt gaat op korte termijn weer open. Maar diverse spelers zijn nu al gratis op te halen. Contracteer je Kieran Richardson, dan krijg je er zijn prachtige vrouw gratis bij. Een mooie reden om haar in de picture te zetten. Deze week is ons ballenmeisje... Natalie Suliman.

In 2005 en 2006 speelde Kieran Richarson nog acht interlands voor de nationale ploeg van Engeland. Een periode ook waarin hij een vaste kracht was bij Manchester United. Daarna liep zijn loopbaan in een spiraal omlaag via Sunderland, Fulham en Aston Villa. Dit seizoen droeg de nu 32-jarige middenvelder nog het shirt van Cardiff City, maar sinds 29 december 2016 is hij vrij man. Een stage bij het Spaanse Granada liep ook op niets uit.





Daardoor kan hij nu extra veel tijd doorbrengen met zijn vrouw. Natalie Suliman is een bekend model aan de andere kant van de Noordzee. In maart 2009 verraste ze het conservatieve Engeland met een spetterende, en zeker gewaagde, campagne voor de nieuwe lingerielijn van Marks and Spencer. Daarop waren onder het mom 'We Boobed!' aanvankelijk enkel haar borsten te zien. Al draaide het natuurlijk officieel om de bewuste bh. De billboards waren in die periode de reden van menig auto-ongeluk of onoplettendheid.





De bewuste foto's waren volledig naturel genomen. "Toen ik de shoot voor M&S deed, wilde de fotograaf niet eens dat ik enige vorm van mascara, make-up of andere versiering aanbracht op mijn lichaam. Hij hield al van de naturelle situatie", vertelde Suliman later in een interview met The Sun. "Veel mensen vragen me of mijn borsten een geheime lift hebben gekregen voor de foto's, maar ik kan iedereen garanderen dat dat niet zo is. Wat je ziet, is echt."





"Maar toen ik ze voor de eerste keer op een billboard zag, maakte ik haast een ongeluk. Ik reed rustig met een muziekje op de achtergrond, toen ik plotseling de 20ft foto van mijn borsten aan de horizon zag opdoemen. Het was shocking om te zien dat mijn borsten zo groot leken, maar ik ga er vanuit dat het niet iets is om me zorgen over te maken. Ik ben alleen maar blij dat de advertentiecampagne zo'n succes werd."





Lange tijd bleef geheim welke dame achter de foto's schuil ging. Pas in december 2009 werd haar identiteit prijsgegeven. Inmiddels was de verkoop van de bewuste lingerie met 163 procent gestegen. Tot die tijd was Suliman werkzaam als jeugdmedewerkster. Ambities om model te worden, had ze niet. Ze werd per toeval ontdekt in een zwembad in Islington. Daar schoot een borst per ongeluk uit haar bikini en de aandacht van menig omstander was ontdekt. Een modellencarrière was geboren.



Suliman, op 1 januari 1988 geboren in Londen, werd vastgelegd door Storm Management en staat nu onder contract bij Modelink Model Agency. Ook verricht het 1,75 meter kleine model werk voor Elite Models en Quintessential Models. Ze speelde ook al rollen in nieuwe campagnes van M&S en ASOS. Haar maten 32D- 24- 34 zijn daarvoor ideaal. De Britse, met Soedanese voorouders, droomt ervan om in de toekomst als model te worden gevraagd voor de catalogus van Victoria Secret in de Verenigde Staten.



Ze heeft inmiddels ook haar eigen stichting, Sky High, waarin ze poogt jonge meisjes uit kansarme gezinnen te helpen om zelfvertrouwen te winnen en een mooie carrière op te bouwen. "Ik help hen ook te begrijpen dat het perfecte lichaam niet bestaat. En dat lichamen in tijdschriften vaak niet echt zijn." Suliman houdt haar eigen lichaam in topconditie, door haar etenspatroon goed in de gaten te houden, een limiet te stellen aan alcohol en veel te sporten.



Dat kan ze inmiddels samen met haar man doen, met wie ze twee jaar geleden in het huwelijksbootje stapte. Al is het onduidelijk waar ze dat de komende jaren zal kunnen doen. Richardson zal in de zoektocht naar een nieuwe club nu niet heel nauwkeurig zijn. Met zo'n spetter als vrouw kan die tocht toch niet heel moeizaam verlopen. We wensen Kieran en Natalie heel veel succes!