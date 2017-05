RKC'er Greene geniet terug in Nederland: "Geen spijt van keuzes"

Vijftien seizoenen na zijn komst bij RKC Waalwijk arriveerde Serginho Greene deze zomer opnieuw in Brabant. De lange rastaharen zijn inmiddels ingeruild voor een fris kort koppie. Gedoopt door het internationale voetbal keert hij terug als ervaren rot en gaat hij met zijn ploeg de nacompetitie in.

“ Je ziet gezinnen waarvan alleen de ouders kleren hebben. Families die onder de brug huizen bouwen van dozen”

"Doe maar een Greene-tea amigo", grapt de middenvelder in het Mandemakers Stadion enkele maanden geleden op de vraag of hij wat drinken wil. Greene heeft het naar zijn zin, terug in Waalwijk. Hij genoot van zijn avonturen in India, Bulgarije en Cyprus. "Maar voetballen in Nederland geeft mij meer vastigheid. Mijn kinderen krijgen zo een vaste plek en leren beter Nederlands."

Hoewel voetbal in elk avontuur leidend was, genoot hij ook van alles daaromheen. "India was geweldig. Het hindoeïsme staat in dat land centraal. Ik ben zelf protestants opgevoed, maar heb ook vrienden die hindoe zijn. De mensen daar waren heel open. Ik mocht bidden wanneer ik wilde. Op sommige feestdagen, bijvoorbeeld tijdens het lichtfeest diwali, lag het hele land stil. Moslims zie je daar bijna niet. Zij hebben zich afgezonderd in Pakistan."

In de andere landen waar Greene speelde, Cyprus, Servië en Bulgarije, was het geloof erg orthodox. Dat lijkt voor een gedoopte protestant best lastig. "Ik pas me snel aan hoor. De mensen daar waren heel aardig en respectvol. Ook ploeggenoten die de islam beleden en graag alleen wilden zijn, konden dat doen. Bijzonder."

Maatschappelijke ladder

Hoewel hij bij Delhi Dynamos in India maar vier duels speelde, maakte het land veel indruk. "Het verschil tussen arm en rijk is daar enorm. Je ziet gezinnen waarvan alleen de ouders kleren hebben. Families die onder de brug huizen bouwen van dozen. Aan de andere kant lag het trainingscomplex er juist brandschoon en afgezonderd bij. Winkelcentra werden beveiligd. Als je beseft dat je in India amper kunt stijgen op de maatschappelijke ladder, zijn de kansen voor de mensen daar zoveel kleiner dan in Nederland."

Greene prijst zichzelf, en zijn familie, daarom gelukkig. "In Nederland zijn we gewend dat iedereen zijn salaris op tijd krijgt. Maar op Cyprus, bij AEK Larnaca waar ik speelde, is de eigenaar de baas. Als ik mijn geld niet op tijd kreeg, kon ik niet zomaar naar de voorzitter stappen en het opeisen. Hier staken we zelfs als we geen loonsverhoging krijgen. Daar staken ze niet eens als ze hun geld niet krijgen. Er is veel minder zekerheid. Als je gaat staken kunnen ze je zo ontslaan. Dan heb je daar helemaal niets meer."



Greene in zijn tijd als speler van Feyenoord.

In Cyprus en India beleefde hij zijn mooiste avonturen, met Levski Sofia was het sportieve succes het grootst. Alleen in Servië bij FK Vojvodina voelde Greene zich niet thuis. "Mijn huis werd niet geregeld, ik zat met mijn kinderen drie maanden in een hotel. Opeens kreeg ik te horen dat ik vaker moest scoren, meer assists moest geven. Ze zeiden zelfs dat ik niet fit was... Toen heb ik gevraagd of ze me wilden verhuren. Via Jordi Cruijff kon ik naar Cyprus."

Omdat hij niet wilde dat zijn gezin nog langer offers zou brengen, keerde hij terug naar Nederland. Terug naar de club waar hij zijn grote doorbraak kende. Was hij in 2001 nog de Benjamin van de groep, is hij nu de routinier die rust moet prediken. Dat was best even wennen, getuige de vele gele kaarten die hij pakte in het begin van het seizoen. "Vroeger mocht ik meer zeggen. 'Ach rot op man' konden scheidsrechters goed hebben. Tegenwoordig niet meer. Daarom houd ik me vaker stil en ben ik voorzichtiger."

Greene stond in zijn loopbaan op het veld met onder anderen Nuri Sahin, Florent Malouda, Roberto Carlos en Roy Makaay en zat ooit tegen het Nederlands elftal aan. Nu speelt hij bij RKC Waalwijk in de Jupiler League. Hij heeft echter geen spijt van zijn keuzes. "Op Servië na heb ik in al die landen een mooie tijd gehad. Ik ben 34 en mag nog voetballen. Ook na mijn loopbaan wil ik in het voetbal blijven werken. Een kantoorbaan past niet bij mij. Ik hoop mijn trainersdiploma te halen. De voetballerij is nog lang niet af van Serginho Greene."