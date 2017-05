Maakt Guardiola Manchester City komend seizoen toonaangevend?

"Geen prijs, dan is ons seizoen mislukt. Dat wist ik al toen ik hier in augustus kwam", zo sprak Guardiola eind maart. Zijn ploeg was destijds in de race voor de FA Cup, Champions League en mocht nog dromen van de landstitel. Na de uitschakeling in de halve finale tegen Arsenal in het Engelse bekertoernooi en de knock-out tegen AC Monaco in het miljardenbal is de jacht op prijzen dit seizoen gestaakt. Voor het eerst in zijn geschiedenis als trainer pakt Guardiola een heel seizoen geen enkele prijs.

Waar ging het mis? De bevlogen coach die bij FC Barcelona het totaalvoetbal (her)introduceerde, de voetbalwereld versteld liet staan van zijn speelwijze en van zijn ploeg het toonbeeld maakte van hoe er in de top gespeeld moet worden, lukt dat in Manchester nog niet. Guardiola oogt als een bokser in een lege ruimte: hij slaat wel, maar raakt vooralsnog niets.

De hand van de Catalaanse manager is overigens wel zichtbaar. Vanaf minuut één: de start van het seizoen was namelijk geweldig. Een voortzetting van het werk in Barcelona en München hing in de lucht. Met een flink aantal gerichte aankopen leek Guardiola zijn selectie te hebben klaargestoomd voor het grote werk. De eerste zes duels in de Premier League werden overtuigend gewonnen. Achttien punten, achttien doelpunten en vijf tegendoelpunten.

Verdedigend onzeker

Maar in het zevende duel tegen Tottenham Hotspur ging het voor het eerst mis voor Guardiola. Want hoewel hij Joe Hart door Claudio Bravo verving en van John Stones de duurste verdediger ter wereld maakte, hield zijn formatie slechts twee van de eerste vijftien wedstrijden de nul. The Citizens creëren weliswaar genoeg kansen, maar de doelpunten vallen moeizaam.

"We hebben het beste team, creëren de meeste kansen van de Premier League - meer dan Chelsea, maar we maken te weinig doelpunten", concludeerde ook Pep afgelopen weekend nogmaals na de 5-0 overwinning op Crystal Palace. Tegen de laagvlieger in Engeland kwam de score ook pas in de tweede helft echt op gang.



Het idee om Barça-keeper Bravo naar Manchester te halen, pakte niet goed uit.

Grote defensieve onzekerheden en zelf te moeilijk tot scoren komen. Dat is probleem van Manchester City onder Guardiola tot dusver in een notendop. Het kwam tegen Everton eerder dit jaar heel pijnlijk tot uiting. Op bezoek bij de formatie van Ronald Koeman had City meer dan zeventig procent balbezit en kreeg het een x-aantal kansen. Maar aan het einde van de wedstrijd was Everton de winnaar: 4-0. Elke kans van The Toffees vloog binnen bij Claudio Bravo, wiens overstap zeer ongelukkig is gebleken. Hij is bovendien de rest van het seizoen uitgeschakeld met een blessure. Bijna niemand die daar van baalt in Manchester.

Waar op de positie van elke manager van City die geen prijs pakt een enorme druk zou komen te liggen, lijkt Guardiola een soort onaantastbare mantel over zich heen te hebben. Over de positie van Roberto Mancini en Manuel Pellegrini werd bijna hun hele termijn gespeculeerd. Bij Guardiola, die in tegenstelling tot zijn voorgangers géén prijs pakt in zijn eerste seizoen, is het nog altijd enorm rustig.

Hoewel de prijzen uitblijven gelooft Guardiola dat hij op de goede weg is in Manchester. Dat hetzelfde succes als in Catalonië en Duitsland mogelijk is, als hij tenminste vasthoudt aan zijn eigen voetbalidealen. Veranderen ziet hij in elk geval niet zitten. "Absoluut niet. Dit is de manier waarop ik werk, en dat ga ik zeker niet anders doen. Het enige wat we volgend seizoen beter moeten doen, is doelpunten kopen."

Investeren

De vraag is echter hoe ver technisch directeur Txiki Begiristain, vriend van Pep die werd in Manchester werd aangesteld om Guardiola naar City te halen, nog mag gaan van de eigenaren. John Stones, Leroy Sané, Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan, Nolito, Claudio Bravo, Marlos Moreno, Gerónimo Rulli, Oleksandr Zinchenko en Aaron Mooy werden allemaal al onder Guardiola naar Manchester City gehaald. Meer dan 210 miljoen (!) werd er in de selectie geïnvesteerd.

Als de bezeten coach komend jaar weer fors wil investeren in de voorhoede van zijn selectie, is hij al meer geld kwijt dan hij in zijn tijd bij FC Barcelona of Bayern München in respectievelijk vier en drie jaar uitgaf aan transfers. Met al die financiële impulsen wil weer Guardiola weer de bokser worden die elke tegenstander een knock-out uitdeelt. Maar vooralsnog slaat hij slechts in het luchtledige.

Lukt het Pep om de transformatie van City door te zetten en volgend jaar wél om de prijzen te strijden? Als er de komende zomer opnieuw geïnvesteerd wordt, worden prestaties verwacht. Gebeurt dat niet, dan zal de druk onevenredig toenemen. Zelfs op Guardiola. Opgeven zal hij zelf nooit doen. "You can win ten times, and then you are not able to win five times. I have to discover the reason why, and I am going to find that."