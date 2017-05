Maradona geeft trainerscarrière vervolg in Emiraten

We kennen Maradona natuurlijk vooral door zijn heerlijke balcontrole en fantastische techniek als voetballer. De Argentijn zal minder snel herinnerd worden als tactisch meesterbrein in het trainersgilde. Toch is het voor Maradona niet zijn eerste klus als hoofdtrainer in de voetballerij.



Ervaring

Maradona deed zijn eerste ervaring in het trainersvak al op toen hij nog actief was als voetballer. In 1994 stond hij met voormalig ploeggenoot Carlos Fren aan het roer bij Textil Mandiyu. Zonder veel succes, want het duo werd binnen drie maanden alweer ontslagen. Ook tijdens een latere klus bij Racing Club bleven de beloofde successen uit. Na het mislukte experiment als trainer speelde Maradona nog twee seizoenen voor Boca Juniors.



Zonder enige serieuze ervaring als hoofdtrainer werd Maradona in oktober 2008 aangesteld als bondscoach van Argentinië. Met weinig overtuigend voetbal plaatste hij zich direct voor het WK in 2010. De knotsgekke trainer vierde het succes met een onvervalste buikschuiver.







Eenmaal in Zuid-Afrika leek de Argentijnse selectie in goede vorm te zijn. Alle duels in de groepsfase werden winnend afgesloten en ook in de achtste finale was de ploeg van Maradona met 3-1 te sterk voor Mexico. Uiteindelijk werd La Albiceleste in de kwartfinale met 4-0 afgedroogd door Duitsland en nam de Argentijnse voetbalbond afscheid van de excentrieke oefenmeester.





Maradona bereikte in 2010 de kwartfinale van het WK met Argentinië



Emiraten

De VAE is bekend terrein voor de Argentijn. In 2011 werd hij in de Emiraten benoemd als trainer van Al Wasl. Vlak voor zijn aanstelling deed Maradona weer eens van zich spreken. Tijdens de voorbereiding op een benefietwedstrijd speelde hij een voorbijganger schaamteloos door de stokken, wat voor de nodige hilariteit zorgde. Na slechts één seizoen bij Al Wasl werd hij ontslagen. Vijf jaar later keert hij terug als hoofdcoach van het zeer gerenommeerde Fujairah FC.