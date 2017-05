Vijf redenen waarom Feyenoord 'gewoon' kampioen wordt

1. Feyenoord kan als geen ander omgaan met tegenslag

De blamage tegen Excelsior is voor Feyenoord niet de eerste tegenvaller van het seizoen. Na iedere nederlaag in de Eredivisie herpakten de Rotterdammers zich dit seizoen met een overwinning. Zo won Feyenoord na de verloren wedstrijd tegen Ajax met liefst 8-0 van Go Ahead Eagles. Ook de verrassende nederlaag op bezoek bij Sparta Rotterdam werd beantwoord met een 5-2 overwinning op AZ. Het is een houvast voor de Feyenoordfans met het oog op zondag.





Na de verloren Klassieker maakte Feyenoord gehakt van Go Ahead



2. Tien jaar geleden ging het voor Ajax mis in Tilburg

In de laatste speelronde krijgt Ajax nog één kans om Feyenoord te passeren op de ranglijst. Zondag staat er voor de Amsterdammers een uitwedstrijd op het programma tegen Willem II. Tien jaar geleden kreeg Ajax in Tilburg een uitgelezen mogelijkheid om tegen alle verwachtingen in kampioen te worden. Na een blamage van AZ op bezoek bij Excelsior had de ploeg van Henk ten Cate de beste papieren om er met de titel vandoor te gaan. PSV won echter met 5-1 van Vitesse, waardoor Ajax met een magere 2-0 overwinning één doelpunt tekort kwam voor de schaal. De Tilburgers zullen er op gebrand zijn om ook dit seizoen een Ajax-feestje in het Koning Willem II-stadion te voorkomen.





Thomas Vermaelen liep in 2007 met Ajax het kampioenschap mis in Tilburg



3. Feyenoord is thuis onverslaanbaar

Feyenoord is dit seizoen nog altijd ongeslagen in eigen stadion. In de Kuip eindigden alleen duels met Ajax en sc Heerenveen in een gelijkspel. Sinds oktober vorig jaar hebben de Rotterdammers zelfs iedere thuiswedstrijd drie punten gepakt. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst zal ongetwijfeld vertrouwen putten uit de behaalde resultaten in eigen huis.





Feyenoord won dit seizoen liefst veertien van de zestien keer in de Kuip



4. Heracles werd in Almelo al verslagen

In de derde speelronde van het seizoen won Feyenoord met 0-1 van Heracles. Zoals wel vaker zorgde middenvelder Karim El Ahmadi voor het belangrijke openingsdoelpunt. De overwinning in Almelo is een goede basis voor de wedstrijd van zondag. Alle ploegen die Feyenoord voor de winterstop in een uitwedstrijd heeft verslagen werden na de winterstop zonder punten terug naar huis gestuurd.





Karim El Ahmadi zorgde in Almelo voor de bevrijdende treffer



5. Ook de Almeloërs voelen druk

Excelsior speelde zondag tegen een van spanning verlamd Feyenoord. De Kralingers waren al zo goed als zeker van handhaving en konden tegen de stadsgenoot lekker vrijuit voetballen. In tegenstelling tot Excelsior staat er voor Heracles nog een hoop op het spel. De ploeg van John Stegeman moet een punt halen in Rotterdam om zeker te zijn van deelname aan de play-offs om Europees voetbal.





Heracles heeft een resultaat nodig tegen Feyenoord om play-offs veilig te stellen