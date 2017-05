Manu leert niet van stommiteiten Babel en Barton

Elvis Manu vertrekt per direct bij Go Ahead Eagles. De aanvaller uitte zondag voor aanvang van de wedstrijd tegen Ajax zijn liefde voor Feyenoord op Instagram. De post werd niet gewaardeerd door fans en bestuur van de club uit Deventer. Manu is niet de eerste persoon uit de voetbalwereld die zich onpopulair maakt via de sociale media.

Ryan Babel kwam in januari 2011 in opspraak nadat hij zich op niet juiste wijze afreageerde op Twitter. Na de verloren FA Cupwedstrijd tegen Manchester United plaatste hij een bewerkte foto van scheidsrechter Howard Webb in een shirt van The Red Devils. Onder de foto meldde de toenmalige Liverpool-speler "En deze man is een van de beste scheidsrechters? Wat een grap!". De Engelse voetbalbond legde de buitenspeler een boete op van tienduizend pond.





Babel wist niet te overtuigen in zijn periode bij Liverpool



Iemand wie niet mag ontbreken in een overzicht van domme acties door voetballers op de sociale media is Joey Barton. In dienst van Queens Park Rangers kreeg hij het aan de stok met een supporter van Burnley. Als reactie liet hij de fan weten dat Burnley maar een vreselijke plaats is om te wonen. Een jaar later vertrok Barton bij QPR en maakte hij de overstap naar… Burnley!





@GaryMurg We might be crap. We may well be really over rated but at least we don't have to live in Burnley! — Joseph Barton (@Joey7Barton) 4 mei 2014

Diezelfde Joey Barton wordt tot op de dag van vandaag geconfronteerd met een van zijn tweets uit het verleden. In 2013 vergeleek hij Neymar met een bepaald figuur uit de muziekindustrie. Het is inmiddels wel duidelijk dat de Engelse middenvelder het niet helemaal bij het juiste eind had met zijn mening over het Braziliaanse supertalent.





Neymar is the Justin Bieber of football. Brilliant on the old You Tube. Cat piss in reality... — Joseph Barton (@Joey7Barton) 25 maart 2013

Afgelopen zomer degradeerde Aston Villa na een dramatisch seizoen naar de Championship. Verdediger Joleon Lescott werd na zijn dubieuze optreden op de sociale media het symbool voor de puinhoop bij de club uit Birmingham. Slechts een aantal uur na een 6-0 nederlaag tegen Liverpool plaatste Lescott een foto van zijn peperdure bolide op Twitter. Vanzelfsprekend waren de Villa-fans woest op de veteraan. De Engelsman reageerde op de boze reacties met de ongelofelijke smoes dat hij de foto per ongeluk had getweet, omdat zijn telefoon in zijn broekzak zat.





De 'pocket-tweet' werd niet gewaardeerd door de fans



Gary Lineker moest flink door het stof na het kampioenschap van Leicester City. Allereerst moest de Engelse tv-personality Match of the Day dankzij een weddenschap presenteren in zijn onderbroek. Alsof dat nog niet genoeg was werd hij veelvuldig geconfronteerd met een van zijn tweets voorafgaand aan het seizoen. Na de aanstelling van succesmanager Claudio Ranieri liet de tv-bekendheid weten verre van tevreden te zijn over de nieuwe trainer. Inmiddels is het sprookje van Leicester, met Ranieri in de hoofdrol, bekend.