Sportieve plicht... maar nu even niet

Omdat FC Utrecht de vierde plek in de Eredivisie niet meer kan ontgaan, ligt het voor de hand dat de ploeg van Erik ten Hag het iets rustiger aan zal doen teneinde goed voor de dag te komen in de play-offs om Europees voetbal. Maar Ten Hag zal niet alleen met de medische staf te maken krijgt - de penningmeester van de club zal tegen AZ simpelweg een nederlaag eisen.

FC Utrecht heeft er namelijk financieel baat bij dat AZ de vijfde plaats inneemt en daarmee Vitesse voorblijft. Dit heeft te maken met de verdeelsleutel van de televisiegelden. Als Utrecht ervoor zorgt dat de punten in het AFAS Stadion blijven is AZ vijfde en daardoor toucheert de ploeg 750.000 euro die anders naar de bekerwinnaar uit Arnhem waren gegaan. Het is derhalve moeilijk voor te stellen dat Utrecht zich bovenmatig zal inspannen. ELF kijkt terug naar andere wedstrijden waarin de sportieve plicht in de weg werd gezeten door de realiteit.

Cambuur 5-0 RKC Waalwijk

Het systeem met periodetitels in de Jupiler League wil nog wel eens ruimte laten voor wat aparte scenario's, zo ook enkele weken geleden. Na een hopeloze competitiestart dreigde De Graafschap een periodetitel te pakken, maar dat zou de kansen van RKC Waalwijk om het seizoenstoetje te halen nogal doen slinken. Hoewel de Brabanders uiteraard in alle toonaarden ontkenden dat ze in Friesland de voetjes omhoog zouden steken, deed de uitslag toch anders vermoeden. Cambuur won de periode na een vrij eenvoudige 5-0 zege, RKC haalde toch de play-offs en op de Vijverberg hebben ze intussen vakantie.

Palermo 3-2 Hellas Verona

Italianen zijn goed in pizza's, pasta's, wijnen en het zo ingewikkeld mogelijk maken van zaken die simpel lijken. Voor ploegen die uit de Serie A degraderen is een flink potje waaruit overbruggingsbetalingen worden gedaan. Ploegen die langer op het hoogste niveau speelden krijgen daar een groter deel uit. Toen Hellas Verona vorig seizoen na jaren Serie A-ervaring al voor de laatste speeldag was gedegradeerd, was de ploeg erbij gebaat dat er met Palermo niet nog een oudgediende uit die degradantenpot mee ging snoepen. Het was dus stom geluk dat Hellas het seizoen uitgerekend besloot met de trip naar Sicilië. Dat die in winst voor de thuisploeg eindigde mag geen verrassing heten.

sc Heerenveen 2-3 Feyenoord

Deze werd veroorzaakt door het genie bij de KNVB dat besloten heeft de bekerfinale voor het einde van de Eredivisie te spelen. Feyenoord kon in 2012 door te winnen bij Heerenveen de tweede plaats veiligstellen. Op zich is niet duidelijk waarom de Friezen daar boodschap aan zouden hebben, maar het was best logisch. PSV was de andere kandidaat voor de positie van runner-up, maar omdat de KNVB-beker al mee naar Eindhoven was gegaan, zou in dat geval de Europa League-plek van Heerenveen worden doorgegeven aan verliezend finalist Heracles Almelo. Hoewel Bas Dost de score voor Heerenveen opende, was nooit in twijfel wie er die dag ging winnen.

FC Groningen 0-0 PSV

De stereotype salonremise uit mei 2003. Groningen had nog een punt nodig voor het lijfsbehoud, terwijl PSV met een punt de schaal in ontvangst mocht nemen. Met Groningse clubhelden als Erwin Koeman en Arjen Robben in de PSV-gelederen, leek niemand in het Oosterpark van zins om zich op een verzengend warme Hemelvaartsdag in het zweet te werken. De boodschap was niet goed in het Servisch vertaald, want Mateja Kezman ramde nog op de paal. Daarna werd de bal rond geschoven totdat de arbitrage alle aanwezigen uiteindelijk hun feestje lieten beginnen.

West-Duitsland 1-0 Oostenrijk

Deze 'confrontatie' op het WK 1982 was aanleiding om de laatste groepswedstrijden voortaan tegelijk te spelen op grote toernooien. Omdat Algerije al gespeeld had, was duidelijk dat West-Duitsland aan een minimale overwinning voldoende had om met Oostenrijk de poulefase door te komen. Een taalbarrière was er toch al niet te slechten, dus dat was snel geregeld. Het werd vroeg 1-0 en over de rest van de wedstrijd dient zo min mogelijk te worden gesproken. Algerije was het kind van de rekening van dit pact, dat de geschiedenis inging als het Bedrog van Gijon.