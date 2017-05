Vijf derby's die volgend seizoen (wellicht) terugkeren

Sheffield United - Sheffield Wednesday

De Staalstad speelt al decennialang geen grote rol in het Engelse voetbal, maar heeft wel de oudste rechten. Sheffield FC werd in 1857 opgericht en wordt door de FIFA erkend als 's werelds oudste voetbalclub. Toch is die club in de marge verzeild geraakt. De stad van de Arctic Monkeys wordt in het voetbal op de kaart gehouden door Sheffield United en Sheffield Wednesday. United speelde de afgelopen jaren in League One, ver beneden de standaard. Dit seizoen won het die competitie glansrijk en daardoor lijkt de derby terug. Lijkt, want Wednesday kan in de play-offs nog naar de Premier League promoveren en zo roet in het eten gooien.

Heart of Midlothian - Hibernian

Hoewel niet zo ongezond fanatiek als in Glasgow, is de derby van Edinburgh er toch ook eentje om in vette letters in je agenda te noteren. Het katholieke Hibernian(de clubnaam is Gaelic voor 'Ierland) is na een paar jaar op het tweede niveau weer terug waar het thuishoort: op het hoogste niveau. Aartsrivaal Hearts speelt daar alweer een paar jaar. Het is niet alsof de ploegen elkaar echt gemist hebben: in de Schotse beker stuitten de kemphanen uit de hoofdstad al twee achtereenvolgende seizoenen op elkaar. Beide keren won Hibernian voor eigen publiek. En daarna zongen ze hun clublied en dat mag wat ons betreft wel iedere week.

Chievo Verona - Hellas Verona

"Chievo zal pas in de Serie A spelen zodra ezels kunnen vliegen", luidde de lijfspreuk van Hellas Verona, ooit de trots van de stad. Maar in 2001 promoveerde Chievo, waarna de club prompt de bijnaam 'Vliegende Ezels' aannam. De kansen zijn gekeerd in de stad waar Romeo & Julia zich afspeelt. Chievo speelt op het hoogste niveau en is ook dit jaar weer veilig, terwijl Hellas pendelt tussen Serie A en B. Met nog twee speelrondes te gaan is de kampioen van 1985 echter heel dicht bij promotie naar de Serie A, waardoor de verhitte derby in het Stadio Marc'Antonio Bentegodi weer op de kalender zou komen te staan.

Levante - Valencia

De stadsderby van Valencia is een zeldzaamheid, aangezien Valencia eigenlijk altijd present is op het hoogste niveau en dat voor Levante helemaal niet zo evident is. Dit seizoen echter is de club glansrijk gepromoveerd naar het hoogste niveau, waardoor de stadsderby weer plaats zal vinden. Het aardige is dat de vorige zes onderlinge ontmoetingen altijd in een thuiszege eindigden. Met de matige vorm van Valencia in het achterhoofd zal de aanhang van Levante, het kleine broertje in de sinaasappelstad, een vorsende blik richten op het speelschema.

HSV - St. Pauli

HSV is de enige ploeg die sinds de start van de Bundesliga nog nooit degradeerde, dus voorheen moesten de marxistisch georiënteerde vrijbuiters van de Reeperbahn maar zorgen dat ze op het hoogste niveau verzeild raakten om tegen de Rothosen uit te mogen komen. Echter is HSV in een dusdanig slechte vorm op een cruciaal moment van het seizoen dat het niet uitgesloten kan worden dat de Dino van de Bundesliga nu echt degradeert. De supporters in het Millerntor zullen hun gehate grote broer met plezier ontvangen als het echt zover komt.

Roda JC - MVV

Vooruit, VVV-Venlo is gepromoveerd en dus kan de Kerkraadse club zich tenminste op één provincietwist verheugen als het zich handhaaft in de Eredivisie. Maar van echte derbygevoelens jegens de Venlose formatie is geen sprake, voor een beetje Zuid-Limburger ligt Venlo tenslotte in Brabant. Nee, een terugkeer van het gehate MVV uit dat chauvinistische Maastricht lijkt ver weg, maar als die wedstrijd in de Eredivisie op de rol komt zou dat de gemoederen zowel aan het Vrijthof als in de Oostelijke Mijnstreek hoog doen oplopen. De twee hadden in februari 2000 tenslotte voor het laatst een Eredivisie-afspraak in De Geusselt, terwijl het in het Parkstad Limburg Stadion bleef bij één enkel potje in de Jupiler League.