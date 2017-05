Deel 1: Verdediging Feyenoord en Ajax langs de meetlat

Zowel Feyenoord als Ajax draait een uitstekend jaar. Feyenoord al heel het seizoen in de rol van prooi, en Ajax in die van jager. Met de finish in zicht hebben de Rotterdammers in het slotweekend alles in eigen hand. We blikken vooruit op de ontknoping aan de hand van de statistieken van Squawka. In deel 1 de verdediging.

Brad Jones versus André Onana

Afgelopen week stak oud-keeperstrainer van Feyenoord, Pim Doesburg, de loftrompet over Brad Jones in het Algemeen Dagblad. De Australiër maakt al heel het seizoen een goede indruk bij Feyenoord als vervanger van de aan het begin van het seizoen geblesseerde geraakte Kenneth Vermeer. "Jones is een aardig keepertje hoor. Die lijkt wel uit de hemel gevallen. Van derde keeper bij Liverpool via NEC naar sleutelspeler bij Feyenoord", zo zei Doesburg.

Aan de andere kant geldt Onana net zo goed als het goede lot uit de loterij. De eerste wedstrijden in de Eredivisie nam Jasper Cillessen de honneurs nog waar onder de lat, maar na zijn vertrek naar Barcelona heeft de Kameroener zich ontpopt tot een openbaring. De verwachting was dat Tim Krul in de loop van het jaar de plek van Onana over zou nemen, maar de inmiddels voor AZ uitkomende Krul kwam niet eens dicht bij een basisplek.

Jones Onana Passes compleet % 68 76 Aantal keer de nul in totaal 17 15 Saves gemiddeld per wedstrijd 2.24 1.93 Catches gemiddeld per wedstrijd 2.97 1.93

Rick Karsdorp versus Joël Veltman

Rick Karsdorp was op Woudestein duidelijk nog niet de oude na zijn blessure, al moet daarbij worden aangetekend dat hij in een slecht draaiend team terechtkwam. Karsdorp heeft de naam aanvallend van groot belang te zijn als vleugelverdediger, maar vorig jaar bleek hij offensief juist beslissender. In de nieuwe ELF Voetbal: "De trainer zegt weleens dat het beter is vijf keer op te komen en één goede bal te geven, dan twintig keer en geen goede bal te geven."

Toch blijft Karsdorp zijn Amsterdamse opponent aanvallend de baas, want de Feyenoorder heeft meer kansen gecreëerd, meer sleutelpasses gegeven en stond vaker aan de basis van een doelpunt. Daarentegen blijkt uit de statistieken van Squawka dat Veltman verdedigend aan een stuk beter seizoen bezig is. In alle facetten is hij de betere van Karsdorp.

Aanvallend:

Karsdorp Veltman Passes compleet % 81 84 Sleutelpasses gemiddeld per wedstrijd 1.26 0.86 Kansen gecreëerd gemiddeld per wedstrijd 1.41 0.97 Assists in totaal 4 3

Verdedigend:

Karsdorp Veltman Totaal aantal duels gewonnen % 47,4 54,6 Luchtduels gewonnen % 41,7 62,7 Intercepties gemiddeld per wedstrijd 1.37 2.83 Geblokte schoten gemiddeld per wedstrijd 0.26 0.31 Opruimingen onder druk gemiddeld per wedstrijd 1.78 3.72

Eric Botteghin versus Davinson Sánchez

Het duel der Zuid-Amerikaanse giganten: Eric Botteghin en Davinson Sánchez. De Braziliaan kende een weifelend eerste jaar bij Feyenoord, maar heeft zich inmiddels opgewerkt tot steunpilaar van de Rotterdamse verdediging. Sánchez kende allerminst aanpassingsproblemen, want de Colombiaan is in zijn eerste jaar direct verkozen tot Ajacied van het seizoen. Barcelona wordt ondertussen genoemd als eventuele volgende bestemming. Dat het een goede deal gaat worden mocht het zover komen, staat buiten kijf. Ajax pikte Sánchez afgelopen zomer voor slechts vijf miljoen euro op uit Zuid-Amerika.

Dan de cijfers: omdat de primaire taak voor centrale verdedigers verdedigen is, geen aanvallende beoordeling opgenomen van het centrum. Wat opvalt is dat Botteghin en Sánchez elkaar niet veel ontlopen. De Colombiaan is iets sterker in de duels, terwijl de Feyenoorder vaker ballen bij precaire situaties weet weg te werken. Het maakt de prestatie van Sánchez des te knapper, want Botteghin speelt toch al een aantal jaartjes in de Eredivisie.

Botteghin Sánchez Totaal aantal duels gewonnen % 49,7 51,1 Luchtduels gewonnen % 61,6 59,8 Intercepties gemiddeld per wedstrijd 3.13 1.93 Geblokte schoten gemiddeld per wedstrijd 0.68 0.20 Opruimingen onder druk gemiddeld per wedstrijd 5.87 4.83

Jan-Arie van der Heijden versus Nick Viergever

De ontwikkeling van Jan-Arie van der Heijden en Nick Viergever is vrij identiek te noemen. Beiden zaten vorig seizoen vaker dan hen lief was op de bank, ze trainden beiden keihard om hun trainer te overtuigen en deden dat uiteindelijk met verve. Zowel Van der Heijden als Viergever is niet meer weg te denken uit de achterste linie van respectievelijk Feyenoord en Ajax.

Bovendien beginnen ze allebei een soort cultstatus te krijgen bij hun club. Jan-Scharie door zijn dribbels en Viergever vanwege zijn onverzettelijkheid, wat vooral tot uiting kwam in de uitwedstrijd tegen Schalke 04. De cijfers wijzen uit dat Viergever net iets beter draait dan Van der Heijden, al zijn de verschillen te overzien. Enkel het verschil in het percentage gewonnen luchtduels en intercepties is vrij groot.

Van der Heijden Viergever Totaal aantal duels gewonnen % 51,7 51,8 Luchtduels gewonnen % 44,1 58,4 Intercepties gemiddeld per wedstrijd 1.68 2.64 Geblokte schoten gemiddeld per wedstrijd 0.36 0.43 Opruimingen onder druk gemiddeld per wedstrijd 3.43 3.57

Terence Kongolo versus Daley Sinkgraven

Terence Kongolo en Daley Sinkgraven zijn totaal andere voetballers, net als Rick Karsdorp en Joël Veltman aan de rechterkant. Waar Feyenoord een oud-middenvelder op rechts heeft lopen, heeft Ajax dat aan de linkerkant. De Amsterdammers hebben op rechts juist een oud-centrale verdediger, terwijl Feyenoord links de pure verdediger heeft staan.

Het mag dan ook geen verrassing heten dat Sinkgraven verdedigend zijn meerdere moet erkennen in Kongolo. De Feyenoorder kan uitstekende cijfers overleggen, die zelfs oproepen of hij de Nederlandse competitie niet ontgroeid is. In de duels is Kongolo ijzersterk en bovendien is de geboren Zwitser ook van groot belang met opruimingen onder druk. Aanvallend draagt Sinkgraven logischerwijs iets meer bij door middel van sleutelpasses, het creëren van kansen en het geven van assists.

Aanvallend:

Kongolo Sinkgraven Passes compleet % 82 85 Sleutelpasses gemiddeld per wedstrijd 0.29 0.87 Kansen gecreëerd gemiddeld per wedstrijd 0.38 1.09 Aantal assists totaal 2 5

Verdedigend: