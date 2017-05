Welke Europese clubs kunnen deze week kampioen worden?

Aan het einde van deze week staat in Nederland Feyenoord of Ajax met de kampioensschaal in handen. Het is echter niet alleen in ons land het weekend van de apotheose. Welke Europese teams kunnen mogelijk een feestje vieren? Een overzicht.

Nederland: Feyenoord/Ajax

Laten we toch even beginnen in Nederland. Het verhaal is inmiddels bekend. Feyenoord had afgelopen weekend een uitgelezen mogelijkheid om voor het eerst in achttien jaar de landstitel te veroveren, maar tot ontzetting van duizenden supporters ging het helemaal mis bij stadgenoot Excelsior (3-0). Omdat Ajax wel won van Go Ahead Eagles (4-0) is er aankomend weekend nog van alles mogelijk. Winnen de Amsterdammers bij Willem II en laat Feyenoord thuis punten liggen tegen Heracles Almelo, dan grijpt de ploeg van coach Peter Bosz alsnog het door niemand meer verwachte kampioenschap.

Bij een zege van Feyenoord kunnen de fans, die afgelopen weekend nog zo intens verdrietig waren, toch nog opgelucht ademhalen. In dat geval staan zij maandag weer op de Coolsingel. Dat gebeurt sowieso wanneer Ajax niet wint in Tilburg. Verliest Feyenoord en speelt Ajax gelijk? Dan is het doelsaldo op dit moment nog in het voordeel van de Rotterdammers (+5).



België: RSC Anderlecht

Bij onze zuiderburen zijn de play-offs om het kampioenschap bijna ten einde. Hoewel de zes Belgische teams nog drie wedstrijden moeten spelen, kan RSC Anderlecht dit weekend al de eerste landstitel sinds 2014 veiligstellen. Met een voorsprong van vier punten gaat de koploper op bezoek bij naaste belager Club Brugge. Bij een zege op de ploeg van Ruud Vormer, Lex Immers, Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil wordt het gat zeven punten en is Paarswit niet meer te achterhalen.





Italië: Juventus

De dominantie van Juventus in Italië staat inmiddels gelijk aan die van Celtic in Schotland en Bayern München in Duitsland. De Turijnse grootmacht is de laatste jaren simpelweg een flinke maat te groot geworden voor gevallen topteams als Internazionale en AC Milan, maar ook Napoli en AS Roma komen telkens tekort om echt mee te dingen om het kampioenschap. Want net als in de vijf voorgaande seizoenen kan Juventus dit weekend al ruim voor het einde feest vieren. Ditmaal volstaat een punt in Stadio Olimpico, zondag op bezoek bij AS Roma. In dat geval blijft het onderlinge verschil, met nog twee duels te gaan, zeven punten.

Engeland: Chelsea

In Engeland bleef de titelstrijd wél lange tijd spannend. Dat was vooral te danken aan Tottenham Hotspur, dat maandenlang in blakende vorm verkeerde en Chelsea flink op de hielen zat. Maar afgelopen vrijdag bezweek de ploeg van Mauricio Pochettino dan toch. Stadgenoot West Ham United diende de genadeklap toe (1-0), waardoor Chelsea maandagavond dankbaar kon profiteren tegen Middlesbrough en nu zeven punten los is. The Blues kunnen Leicester City daarom vrijdag onttronen als kampioen, wanneer ze twee speelrondes voor het einde op The Hawthorns geen fout maken bij West Bromwich Albion.

Frankrijk: AS Monaco

Na vijf jaar lijkt er een einde te komen aan de hegemonie van Paris Saint-Germain in Frankrijk. De verantwoordelijke: AS Monaco. Met 98 competitietreffers voor zijn de Monegasken de meest scorende ploeg in Europa. Bovendien is er bijna geen enkel team dat zo attractief speelt als de ploeg van Leonardo Jardim. Daarom zullen ook veel Fransen prima kunnen leven met het nakende succes van de club uit het dwergstaatje. Dan moet het natuurlijk nog wel even gebeuren. De gang van zaken: Monaco heeft een voorsprong van drie punten op PSG en speelde een duel minder (35 om 36). Verliest PSG zondag bij Saint-Étienne en wint Monaco thuis van Lille OSC, dan komt er na vijf jaar een nieuwe Franse kampioen.

Portugal: SL Benfica

Jarenlang reeg FC Porto de kampioenschappen aaneen in Portugal, maar de laatste drie jaar is het Benfica dat de klok slaat. En daar gaat een vierde jaar bij komen. Want de 31 treffers van Bas Dost voor Sporting Lissabon ten spijt, echt bedreigd heeft Benfica zich nooit gevoeld door de concurrentie. De ploeg, die vijf punten meer heeft dan FC Porto, heeft twee speelrondes voor het einde voldoende aan een punt tegen Vitoria Guimaraes om zaterdag voor de 36ste keer in de clubhistorie kampioen te worden.