De keuzes voor Peter Bosz in aanloop naar Olympique Lyonnais

Na de prachtige 4-1 zege op Olympique Lyonnais staat Ajax-trainer Peter Bosz deze week voor een aantal lastige keuzes voor het uitduel in Frankrijk . Kiest de oefenmeester voor zijn vertrouwde speelwijze en bijbehorende elf namen of maakt hij een aanpassing in de opstelling? Hier de keuzes:

- Kenny Tete of Joël Veltman?

De ene heeft een heel seizoen lang de voorkeur gekregen boven de ander, maar Tete is op dit moment wel in een geweldige vorm. Nu Veltman terug is van zijn schorsing zal Bosz opnieuw moeten kiezen. Houdt hij vast aan zijn keuze voor Veltman of kiest hij ditmaal toch voor Tete, een van de uitblinkers van de eerste wedstrijd?

- Jaïro Riedewald, Matthijs de Ligt of Nick Viergever?

Van deze drie namen kan Bosz er logischerwijs maar twee opstellen. De belangrijkste vraag: wil hij Viergever als centrumverdediger of als linksback gebruiken? De kans dat de routinier, die voor Ajax al twee keer deze Europa League een cruciale goal maakte, speelt, lijkt heel erg groot. Doet hij dat als centrale verdediger, dan zal Riedewald wederom in het elftal staan. Als linksachter. Gebruikt hij Viergever als linsksachter, dan zal De Ligt gaan spelen in het centrum van de verdediging. De jonge centrale verdediger kreeg in het eerste duel met Lyonnais echter wel een gele kaart voorgehouden. Zal Bosz daarom eerst kiezen voor Viergever en Riedewald met het oog op de finale?

- Lasse Schöne of Donny van de Beek?

Jong versus oud. Ervaring versus jong enthousiasme. De laatste weken valt Van de Beek structureel in voor Schöne en maakt in de speeltijd die hij krijgt een uitstekende indruk. Ziet Bosz het als een risico om het jonge talent uitgerekend uit in Lyon een basisplaats te geven of juist als een kans om nog dominanter te zijn? De Deense controleur heeft de laatste weken steeds meer moeite met het tempo, maar zal misschien minder onder de indruk zijn van de ambiance dan zijn jonge concurrent. Wie wordt het?



Zal de basisopstelling van Ajax veel afwijken van deze?

- Aanvallen of verdedigen?

Bosz kennende lijkt deze vraag stellen hem ook meteen beantwoorden. Maar als je in Europa League weet dat jouw tegenstander drie keer moet scoren; je enorm gevaarlijke en snelle jongens voorin hebt lopen én je bij Schalke 04-uit twee tegendoelpunten binnen enkele minuten kreeg; ga je dan als coach niet twijfelen? Iets minder risico nemen. Ietsje terugzakken. Geen overbodige risico's nemen en het gewoon achterin dichttimmeren. Wellicht zal Bosz het overwegen, al geeft het feit dat je met 4-1 wint ook aan dat je beter bent dan de opponent. Wat wordt het strijdplan: aanvallen of verdedigen?

- Justin Kluivert of David Neres?

Let wel: dan gaat het wie de eerste invaller mag zijn. Want waar Bosz normaliter telkens voor Kluivert koos, het talent die overigens nog altijd in prima vorm verkeert, laat Neres ook steeds vaker zien waarom Ajax al die miljoenen voor hem neertelde. Over de huidige voorhoede Traoré - Dolberg - Younes lijkt geen twijfel te bestaan dat zij gaan spelen. Maar wie zal Bosz ditmaal eerder inbrengen: Kluivert of Neres?